In Schwabing: Fußgänger stoppt Auto und verletzt Fahrer mit Beil - Polizei findet verräterische Spuren

In Schwabing ist ein Autofahrer von einem Fußgänger attackiert und mit einem Beil verletzt worden. Die Polizei verkündete zwei Tage nach dem Vorfall eine Festnahme.

München - Ohne ersichtlichen Grund hat am späten Sonntagnachmittag ein 34-Jähriger in Schwabing ein Auto angehalten und mit einem Beil auf den Fahrer eingeschlagen. Der Täter konnte zunächst entkommen, am Dienstag jedoch vermeldete die Polizei einen Fahndungserfolg.

Gegen 17 Uhr fuhr das spätere Opfer, ein 33-jähriger Münchner, gemeinsam mit seiner Ehefrau in seinem Honda auf der Gernotstraße in Schwabing-West. An der Kreuzung zur Burgunderstraße musste der Fahrer plötzlich anhalten - unvermittelt war ein Fußgänger auf die Straße gelaufen. Der Mann begann, mit den Händen auf die Motorhaube des Autos zu schlagen.

Angriff mit Beil auf offener Straße: Opfer muss ins Krankenhaus

Der 33-Jährige stieg aus, um den Unbekannten zur Rede zu stellen. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der Fußgänger mit einem Gegenstand - laut Zeugen ein Beil - gegen die linke Kopfseite des 33-Jährigen schlug. Der Münchner erlitt eine stark blutende Wunde. Der Täter flüchtete, der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach einer Operation befindet er sich weiterhin in stationärer Behandlung, hat aber laut Polizeibericht keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten Die Ehefrau, die die Tat vom Beifahrersitz aus mit ansehen musste, war nicht attackiert worden.

Angriff mit Beil auf offener Straße: Fingerabdrücke auf Motorhaube führen zu Festnahme

Die Mordkommission nahm sich des Falls an - mit Erfolg. Am späten Montagnachmittag, so teilt das Präsidium mit, „erhärtete sich nach intensiven Ermittlungen ein erster Tatverdacht gegen einen 34-jährigen Iraker mit Wohnsitz in München“. Auf der Motorhaube hatte man Fingerabdrücke sichergestellt - einer von ihnen konnte dem 34-Jährigen zugeordnet werden.

Gleich darauf erließ die Ermittlungsrichterin Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Flüchtige wurde am Dienstagmittag kurz nach 12 Uhr in München festgenommen.

