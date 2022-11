Erzürnte Mieter wehren sich gegen Neubauten: „Einzige Klimaoase“ der Umgebung wird zerstört

Um diese Gegend geht es: Die Degenfeldstraße in Schwabing (Symbolbild). © Google

Nachverdichtung in Schwabing: In der Bürgerversammlung haben sich jetzt neuerlich erzürnte Mieter gegen die Pläne der Versicherungskammer Bayern positioniert.

München - Die geplante Nachverdichtung im Karree an der Degenfeld-, Ansprenger-, Unertl- und Karl-Theodor-Straße durch die Versicherungskammer Bayern (VKB) bleibt eines der umstrittensten Themen in Schwabing-West. Der Bezirksausschuss (BA) debattierte in mehreren aufgeheizten Sitzungen über die beiden neuen Gebäude mit knapp 60 Wohnungen, die auf dem mit Bäumen bewachsenen Areal entstehen sollen, mittlerweile hat die Lokalbaukommission (LBK) das Bauvorhaben genehmigt. In der Bürgerversammlung haben sich jetzt neuerlich erzürnte Mieter gegen die Pläne der VKB positioniert.

Mieter wehren sich gegen Pläne der Versicherungskammer Bayern

„Keine Verdichtungsmaßnahmen im Wohnkarree“, fordert Anwohner Joachim Fette. Durch die Neubauten werde im dicht besiedelten Schwabing die „einzige Klimaoase innerhalb zugebauter Umgebung“ zerstört, heißt es in seinem Antrag. Es gebe für die derzeitigen Mieter „keine erkennbaren Vorteile“, vielmehr seien die absehbar jahrelangen Bauarbeiten speziell für „Bewohner im höheren Alter“ belastend.

„Das Bauvorhaben widerspricht allen von der Politik ausgesprochenen Maßnahmen für den Klimaschutz“, kritisiert Fette. Mieterin Sarah Friedrich warnt davor, „Grünfläche, Erholungsfläche und Spielfläche“ zu versiegeln. Mit Blick auf den Klimawandel könnten Ausgleichspflanzungen und Dachbegrünung „sechzig Jahre gewachsene Bäume nicht ersetzen“.



Wenig Applaus gab es für Cornelius Mager von der LBK

Die Anträge der beiden Anwohner bekamen eine Mehrheit im Plenum der Bürgerversammlung. Wenig Applaus gab es dagegen für Cornelius Mager von der LBK. Weil das Bauvorhaben bereits genehmigt sei, „dürften die Anträge ins Leere laufen“, sagte Mager. Er wies darauf hin, dass der Bauträger den Wünschen von Lokalpolitik und Anwohnern immerhin entgegengekommen sei: Ursprünglich waren nämlich rund hundert neue Wohnungen plus eine Kita im grünen Innenhof des Areals geplant.

Die Anwohner vermuten allerdings, die VKB habe zunächst eine „bewusst überzogene“ Bauanfrage gestellt, um letztendlich doch die gewünschte Genehmigung zu bekommen. Beendet wurde die Debatte schließlich von der moderierenden dritten Bürgermeisterin Münchens, Verena Dietl (SPD): Die Stadtverwaltung – in Form der LBK – halte sich hier an geltende Gesetze. DAVID NUMBERGER

