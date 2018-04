Student klettert auf Baugerüst und versucht, in Wohnungen einzudringen

Ein Student hat am Montag versucht, über Balkone gewaltsam in mehrere Wohnungen einzudringen. Aufmerksame Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei.

München - Am Montag kletterte ein 21-jähriger Student gegen 5:30 Uhr auf ein Baugerüst, das an einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Theodor-Straße angebracht war, und versuchte anschließend über die dortigen Balkone, gewaltsam in mehrere Wohnungen einzudringen. Dabei wurde er in zwei Fällen von Anwohnern bemerkt.

Student möglicherweise psychisch krank

Die sofort verständigte Polizei konnte den 21-Jährigen noch vor Ort widerstandlos festnehmen. Nachdem der Student deutliche Anzeichen einer psychischen Erkrankung zeigte, wurde er in eine Klinik zur weiteren Behandlung eingewiesen.

mm/tz

Rubriklistenbild: © Symbolbild / dpa / Jens Kalaene