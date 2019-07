Klimaschutz in München: SUV-Besitzer wehrt sich gegen verächtlichen Zettel

In Wahrheit ist es eine reine Neiddebatte



Der Wunsch nach Auslösung von Neid bei Anderen ist vermutlich sogar das Haupmotiv für irrationales Handeln. Begreifen kann man das allerdings nur wenn man Beispiele aus dem Tierreich bemüht. Solch ein Verhalten beim Menschen löst i.d.R. lediglich Mitleid aus. Und wenn man das GG schon bemüht sollten sie sich Artikel 20a ansehen:

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

Die individuelle Freiheit endet auch da wo die Freiheit des anderen beginnt. Und natürlich geht es ein Gesellschaft etwas an wie mit den Ressourcen, die allen gehören, umgegangen wird. Eine Verkonsumierung endlicher Ressourcen und die Zerstörung der Lebensgrundlage einer Gesellschaft ist nicht nur gegen das GG sondern mehrt auch nicht den allgemeinen Wohlstand oder was von Ewiggestrigen dafür gehalten wird (z.B. Die "Freiheit" in München mit einem SUV im Stau rumzustehen). Es ist auch in höchstem Maße asozial.