Fataler Einfall am Gleis: Hobby-Fußballer (20) sorgt dafür, dass U-Bahn-Fahrer nicht mehr dienstfähig ist

Es war nicht seine beste Idee: Einem Studenten aus München droht nach einem Vorfall am U-Bahnhof Universität Ungemach.

Mit einer leichtsinnigen Aktion hat sich ein Münchner Student in Lebensgefahr gebracht.

Ein U-Bahn-Fahrer ist infolge des Vorfalls traumatisiert.

Ermittlungen der Polizei laufen.

München - Gefährlicher Schabernack: Am Dienstag (19. Mai), gegen 0.10 Uhr, spielten drei Münchner Studenten am Bahnsteig (Gleis 1) des U-Bahnhofes Universität Fußball, wie die Polizei München in einer Presseaussendung vermeldet.

Im Zug des Kicks rollte der Ball in den Gleisbereich. Das bewog einen 20-jährigen Studenten dazu, hinunterzuklettern, um den Ball zu holen. Zeitgleich fuhr die U-Bahn bereits ein. Der 33-jährige U-Bahn-Fahrer leitete geistesgegenwärtig die Notbremsung ein.

München: Fataler Einfall am Gleis - Student (20) sorgt dafür, dass U-Bahn-Fahrer nicht mehr dienstfähig ist

Der Student schaffte es gerade noch, der U-Bahn auszuweichen und unverletzt aus dem Gleisbereich zu steigen. Der U-Bahn-Fahrer wurde durch den Vorfall traumatisiert und war in der Folge nicht mehr dienstfähig.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten leiteten gegen den 20-Jährigen ein Strafverfahren ein. Es besteht der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zudem wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß nach dem Personenbeförderungsgesetz ermittelt. Der „absolut uneinsichtige Tatverdächtige“ wurde nach den polizeilichen Maßnahmen noch vor Ort entlassen.

mm/tz

