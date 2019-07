Münchner SUV-Besitzer kontert nach Zettel am Auto: „Trinkst du gerne ...“

Naja, aber wenn ein Zettelschreiber als Blockwart bezeichnet wird, ist der Horizont schon leicht verschoben. Zumal "Blockwart" einen NSDAP-Funktionär bezeichnet. Der Vergleich hinkt also ziemlich. Sie haben mal irgendwo geschrieben, sie sind 63. Also haben Sie diese Zeit nicht miterlebt. Sie sollten mit derlei Begriffen daher nicht so sorglos umgehen, das kann schneller wieder so kommen als Sie denken.