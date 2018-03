Schlüpfriger Zettel in U-Bahn: Wir haben angerufen - und setzen auf Ihre Mithilfe

München - Wir suchen weiterhin skurrile Zettel, die Sie, liebe Leser, in München und Umgebung entdeckt haben. Um zu zeigen, was wir meinen, erzählen wir hier eine unserer Lieblingsgeschichten aus dem Vorjahr.

Bei diesem Zettel hat sich aber jemand Mühe gegeben! Ein Mitarbeiter unserer Onlineredaktion entdeckte im August 2016 in der U2 zwischen Hohenzollernplatz und Hauptbahnhof ein an die Scheibe geklebtes rosa Post-it, das handbeschrieben war: "Massage! Nur für Damen" steht obendrüber. Verziert ist es mit jeder Menge Herzchen.

"Gutaussehend - athletisch - zärtlich - Eskort / Rund um die Uhr, Service: 08:00' - 22.00'" steht drauf. Und sogar ein Bonus wird versprochen: "50% Ermäßigung für 100%ige Weiblichkeit."

Nun ist es ja wahrlich nichts Ungewöhnliches, dass in München Massage- oder Eskort-Dienste für Frauen oder Männer angeboten werden. SEHR bemerkenswert ist allerdings, dass die Anbieter mit handgeschriebenen rosa Zetteln in der U-Bahn werben.

"Infos: Michael" steht auf dem Zettel - na dann: Unsere Onlineredaktion hat einfach mal zum Hörer gegriffen und die angegebene Nummer gewählt, um herauszufinden, wer dahintersteckt. Hat sich da jemand ein Scherz erlaubt und die Nummer eines Spezls ausgehängt? Oder verbirgt sich hinter Michael tatsächlich ein Adonis, der liebevoll Post-ist beschriftet und die Interessentinnen glücklich macht?

Nach etwa fünfmal Klingeln meldet sich tatsächlich ein Mann. Er zeigt sich recht wortkarg, bestätigt aber, dass er den Zettel in der U-Bahn platziert habe. Es ist nicht der einzige, den er aufgehängt hat. "Es waren aber nicht mehr als ein Dutzend. Die meisten am Marienplatz."

"Ich habe schon genügend Klientel", so Massage-Michael. Genauer? "Vier." Er mache den Job seit eineinhalb Monaten. Und betont gleich ungefragt, dass alles total seriös zugehe. Sogar mit Geld-zurück-Garantie. "Haben Sie den Zettel gefunden, auf dem '100% Satisfaction' steht? Wenn es die nicht gibt, dann ist es gratis."

Da liegt die Frage nahe, ob dieser Michael denn mehr als nur Massagen anbietet. Auch erotische Dienste oder so. "Nur Massage, Ehrenwort." Das Gespräch ist recht schnell zuende. Er hat wohl zu tun.

