Fußgängerin beim Abbiegen übersehen: Münchnerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Münchnerin schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte die Fußgängerin übersehen.

München - Am Donnerstag, 27.09.2018, befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Ford Pkw gegen 12.10 Uhr die Elisabethstraße. An der Kreuzung mit der Schleißheimer Straße wollte er bei Grün in diese abbiegen, wie die Münchner Polizei berichtet.

Er übersah dabei eine 68-jährige Münchnerin, die die Kreuzung zu Fuß überqueren wollte und ihr Fahrrad neben sich herschob. Der 48-Jährige stieß mit der Front seines Pkw gegen die Münchnerin, wodurch sie zu Boden gedrückt und mit ihrem Fahrrad etwa drei Meter vor den Pkw hergeschoben wurde.

Die 68-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung. Der Pkw wurde leicht beschädigt, das Fahrrad total. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme gab es keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

