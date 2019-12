Verkehrskollaps mit Ansage! Münchner Freiheit wird zum Geisterbahnhof

Zwischen der Münchner Freiheit und der Universität entsteht im Spätsommer 2020 unterirdisch eine Großbaustelle. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den U-Bahn-Verkehr.

Wegen Schienenarbeiten verkehren im Spätsommer 2020 zwischen Münchner Freiheit und Universität wochenlang keine U-Bahnen .

München - Das Bild vom U-Bahnhof Münchner Freiheit wirkt geisterhaft leer. Und in der Tat wird diese Station im neuen Jahr zum Geister-Bahnhof - für über zwei Monate! Die Stadtwerke München (SWM) haben für den kommenden Sommer eine „Vollsperrung“ der U3/U6 zwischen den Stationen Universität und Münchner Freiheit angekündigt. Auch wenn dann vermehrt Busse fahren sollen - als Konsequenz droht der Verkehrskollaps.

Droht München Verkehrskollaps mit Ansage?

Vom 13. Juli bis zum 18. September 2020 erneuern die Stadtwerke zwischen Universität und der Münchner Freiheit die Weichen. Als Ersatz sollen Busse etwa alle zwei Minuten zwischen den U-Bahnhöfen Universität, Giselastraße und Münchner Freiheit fahren. Schätzungen der MVG zufolge werden die Kunden etwa 15 bis 20 Minuten länger brauchen.

Vollsperrung der U3/U6: Bauphase zwischen Europameisterschaft und Oktoberfest

Die Planer haben die Bauphase zwischen die Fußball-Europameisterschaft und das Oktoberfest hineingezirkelt, beides sind Zeiträume, in denen die volle Kapazität der U-Bahn unverzichtbar ist. Da der größte Teil der Bauzeit in die Sommer- und Semesterferien fällt und auch in der Allianz Arena nur wenige Spiele terminiert sind, hofft die MVG, die Auswirkungen der Sperrung in Grenzen halten zu können.

Einige Fußballspiele in der Arena und Großveranstaltungen im Olympiapark werden dennoch in der Sperrzeit stattfinden. Derzeit werde mit Veranstaltern und Sicherheitsbehörden geklärt, wie die Besucherströme dann am besten bewältigt werden könnten, so die MVG. Ingo Wortmann, MVG-Chef, ist klar, dass den Fahrgästen „eine große Belastungsprobe“ bevorsteht. Er bittet um Verständnis.

+ Hier wird 2020 gebaut: Welche Weichen weichen müssen, zeigt MVG-Chef Ingo Wortmann. © Schlaf

Vollsperrung der U3/U6: Überblick über die wichtigsten Änderungen

Die wichtigsten Änderungen für Kunden der MVG: Moosach wird im Zehn-Minutentakt über die U8 an die Innenstadt angebunden (Moosach – Scheidplatz – Hauptbahnhof – Sendlinger Tor – Mangfallplatz); zwischen Scheidplatz und Münchner Freiheit fährt alle zehn Minuten ein Pendelzug.

Die U6 verkehrt in zwei Ästen im Zehn-Minutentakt (fünf während der Rush Hour): Garching-Forschungszentrum – Münchner Freiheit und Klinikum Großhadern – Universität.

