Heftige Details zur Fast-Katastrophe: Tonnenschwere Baumaschine verwüstet ADAC-Büro - Polizei ermittelt

Das hätte auch in einer Katastrophe enden können: Am Dienstag (23. Juni) krachte eine in München eine tonnenschwere Bohrmaschine in ein Büro.

In München ist es am Dienstagnachmittag (23. Juni) zu einem schweren Unfall auf einer Baustelle gekommen.

ist es am Dienstagnachmittag (23. Juni) zu einem schweren Unfall auf einer Baustelle gekommen. Ein Baukran war Nahe des Heimeranplatzes umgekippt und in ein ADAC-Bürogebäude gekracht.

umgekippt und in ein ADAC-Bürogebäude gekracht. Dabei durchbrach er die Glaswände des Büros und knallte auf zwei Schreibtische - die Mitarbeiter waren kurz davor in den Feierabend gegangen.

Update 24. Juni, 6.10 Uhr: Gottseidank saß niemand mehr auf den betreffenden Plätzen: Es war gegen 17 Uhr, als ein ohrenbetäubendes Krachen die im Gebäude anwesenden ADAC-Mitarbeiter aufschreckte: Der 30 Meter hohe Ausleger der 140 Tonnen schweren Baumaschine hatte einen Kleinbagger unter sich begraben, das Dach der Büros durchschlagen – und die glücklicherweise nicht mehr besetzten Büros des ADAC-Beschwerdemanagements demoliert.

Was das schwere Bohrgerät umkippen ließ, war bis Dienstagabend nicht zu erfahren. Die Klärung liegt nun in den Händen eines Gutachters und der Kriminalpolizei. Womöglich geriet das auf Raupenketten fahrende Gerät aus dem Gleichgewicht, als der Maschinist es nach einer fertigen Bohrung zum nächsten Bohrplatz manövrieren wollte.

München: Neue Details zur Fast-Katastrophe: Tonnenschwere Baumaschine kippt um und verwüstet ADAC-Büro

Sicher ist nur: Für den neuen 14-geschossigen Büroturm, der bis Ende 2022 fertiggestellt werden soll, musste die alte Tiefgarage abgetragen werden. Die Bauleitung der Immobilienfirma Ehret und Klein war am Dienstag nicht zu erreichen.

„Wir haben sofort das komplette Gebäude evakuiert“, sagte Stefan Dorner, Kommunikationsleiter des ADAC Südbayern, am Abend der tz. „Zunächst muss die Statik unseres Gebäudes überprüft werden, um einen Deckensturz im Bereich der Anlieferzone und der Expedition zu verhindern“, erklärte Dorner. Wann der Bohrkran geborgen werden kann, ist zurzeit noch unklar. Sachverständige gehen davon aus, dass dies bis Donnerstag erfolgt ist.

„Das Wichtigste ist, dass wir alle mit dem Schrecken und ohne Personenschäden davongekommen sind“, so Dorner. Die vom Einschlag nicht betroffenen Büroteile können ab heute wieder genutzt werden. Auch die ADAC-Geschäftsstelle und Reisebüro sowie das ADAC-Prüfzentrum sind geöffnet.

Tina Layes

München: Bohrgerät umgekippt - Großeinsatz am Heimeranplatz

Erstmeldung (23. Juni, 21.30 Uhr):

München - Am späten Dienstagnachmittag (23. Juni) ist es in München* zu einem schweren Unfall auf einer Baustelle gekommen. In unmittelbarer Nähe zum Heimeranplatz an der Schwanthalerhöhe kippte ein Bohrgerät um.

Wie die Polizei auf Anfrage von tz.de bestätigte, ist am Dienstagnachmittag ein etwa 30 Meter hohes Bohrgerät umgekippt. Dabei krachte das Baugerät in ein anliegendes Gebäude, in dem Büros des ADAC untergebracht sind.

Es hätte zu einem Drama kommen können: Das Gerät krachte auf zwei Schreibtische der Büros - glücklicherweise waren die Angestellten kurz davor in den Feierabend gegangen und nicht mehr am Platz. Vorsorglich wurde das gesamte Büro umgehend geräumt.

+ Der abgestürzte Kran. © Thomas Gaulke

München: Bohrgerät kippt um - Büro-Mitarbeiter entkommen Drama

Wie die Polizei weiter berichtet, war die Bergmannstraße wegen des größeren Einsatzes gesperrt - der Verkehr wurde umgeleitet. Demnach erlitt der Maschinenführer leichte Verletzungen. Von der Feuerwehr mussten zunächst große Mengen auslaufendes Hydrauliköl gesichert werden.

Im Laufe des Abends werden durch das THW einsturzgefährdete Bereiche abgestützt. Wie es zu dem Sturz des Krans gekommen ist, ist aktuell noch unklar.

---

In München ereignete sich am Nordufer des Flauchers eine erschreckende Tat*. Ein Mann belästigte mehrere Personen am helllichten Tage - die Polizei konnte den Mann festnehmen.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.