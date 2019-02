Mann mit Bierflasche verletzt - als er seinem Angreifer erneut begegnet, folgt seine brutale Rache

Als zwei Männer, die bereits zuvor schon in blutigen Streit geraten waren, in der Nacht zum Montag am Münchner Hauptbahnhof erneut aufeinander treffen, eskaliert die Situation.

München - In der Nacht zum Montag ist am Münchner Hauptbahnhof ein Streit eskaliert, infolge dessen es zu einer versuchten Tötung kam. Zwei Männer (44 und 34 Jahre alt) waren gegen Mitternacht in der Goethestraße in Streit geraten. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Der Jüngere schlug seinem Gegner eine Bierflasche gegen den Kopf. Der 44-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde und suchte eine nahe Gaststätte auf, um diese versorgen zu lassen. Der 34-Jährige entfernte sich zunächst vom Tatort.

Münchner Hauptbahnhof: Mann liegt am Boden und bekommt heftige Tritte ins Gesicht

Als der 44-Jährige versorgt und in Begleitung eines Freundes etwa 30 Minuten später am Hauptbahnhof erneut auf den 34-Jährigen traf, war dieser ebenfalls in Begleitung eines weiteren männlichen Bekannten. Es kam erneut zum Streit und diesmal versetzte der 44-Jährige dem Jüngeren einen Kopfstoß. Anschließend brachte er den 34-Jährigen zu Fall und trat ihm mehrfach ins Gesicht, während die beiden Begleiter ebenfalls in eine Rangelei miteinander gerieten.

München: Haftbefehl gegen Angreifer erlassen - Opfer musste operiert werden

Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, riefen schließlich die Polizei. Diese nahm den 44-Jährigen und seinen Begleiter fest. Gegen den 44-Jährigen wurde Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts erlassen. Sein Begleiter kam zunächst wieder auf freien Fuß.

Der 34-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung schwere Verletzungen im Gesicht und kam in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

