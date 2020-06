Großeinsatz am Heimeranplatz: Bohrgerät stürzt ab und kracht in Büro - Purer Zufall bewahrt Mitarbeiter vor Katastrophe 

Das hätte auch in einer Katastrophe enden können: Am Dienstag (23. Juni) krachte ein Bohrer in München in ein Büro - kurz davor waren die Mitarbeiter heim gegangen.

München - Am späten Dienstagnachmittag (23. Juni) ist es in München* zu einem schweren Unfall auf einer Baustelle gekommen. In unmittelbarer Nähe zum Heimeranplatz an der Schwanthalerhöhe kippte ein Bohrgerät um.

München: Bohrgerät umgekippt - Großeinsatz am Heimeranplatz

Wie die Polizei auf Anfrage von tz.de bestätigte, ist am Dienstagnachmittag ein circa 30 Meter hoher Bohrgerät umgekippt. Dabei krachte das Baugerät in ein anliegendes Gebäude, in dem Büros des ADAC untergebracht sind. Dabei hätte es zu einem Drama kommen können: Das Gerät krachte auf zwei Schreibtische der Büros - glücklicherweise waren die Angestellten kurz davor in den Feierabend gegangen und nicht mehr am Platz. Vorsorglich wurde das gesamte Büro umgehend geräumt.

+ Der abgestürzte Kran. © Thomas Gaulke

München: Bohrgerät kippt um - Büro-Mitarbeiter entkommen Drama

Wie die Polizei weiter berichtet, war die Bergmannstraße wegen des größeren Einsatzes gesperrt - der Verkehr wurde umgeleitet. Demnach erlitt der Maschinenführer leichte Verletzungen. Von der Feuerwehr mussten zunächst große Mengen auslaufendes Hydrauliköl gesichert werden. Im Laufe des Abends werden durch das THW einsturzgefährdete Bereiche abgestützt. Wie es zu dem Sturz des Krans gekommen ist, ist aktuell noch unklar.

