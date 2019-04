“Passant bemerkte, wie etwas aus dem Fenster fiel“: Polizei nennt neue Details zu schrecklichem Unfall

Beim Fensterputzen ist eine Frau am Montag in München verunglückt. Sie überlebte den Sturz aus dem 5. Stock nicht. Nun nennt die Polizei neue Details.

Update 2. April, 12.04 Uhr: In ihrem aktuellen Pressebericht hat die Polizei das Fensterputz-Drama vom Montag noch einmal beleuchtet: „Am Montag, 01.04.2019, gegen 09.15 Uhr, bemerkte ein Passant, wie aus einem geöffneten Fenster eines Wohnhauses in der Bergmannstraße etwas aus dem Fenster fiel. Der Passant dachte zunächst, dass es sich um Gegenstände handelte.

Als er sich vor das Anwesen begab, bemerkte er eine Frau, die leblos auf dem Gehweg lag. Es wurde die Rettungsleitstelle alarmiert. Der hinzugerufene Notarzt begann mit einer Reanimation, welche erfolglos endete. Bei der Frau handelte es sich um eine 79-jährige Münchnerin.

Bei einer Nachschau in der Wohnung konnte festgestellt werden, dass die Fenster geöffnet waren und sich auf dem Fensterbrett Putzutensilien zur Fensterreinigung befanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die 79-Jährige beim Putzen der Fenster den Halt verlor und über 15 Meter in die Tiefe stürzte.“

Tragisches Unglück im Westend: Münchnerin stirbt beim Fensterputzen

München - Schrecklicher Unfall beim Frühjahrsputz: Eine Seniorin ist am Montag in der Früh im Westend aus dem fünften Stock auf die Straße gestürzt. Sie war sofort tot. Das Drama nimmt gegen 9 Uhr seinen Lauf.

Annemarie N. (Name von der Redaktion geändert) will einen Frühjahrsputz machen und auch die Fensterscheiben ihrer Wohnung gründlich reinigen. Deshalb stellt sie Putzmittel und einen Eimer am Fenster bereit. Dann öffnet sie beide Fensterflügel ihrer Wohnung an der Bergmann-/Ecke Anglerstraße ganz weit. Was dann genau passiert ist, ist unklar. Womöglich klettert die Münchnerin auf einen Stuhl oder auf das Fensterbrett. Aller Wahrscheinlichkeit nach verliert die 79-Jährige ihr Gleichgewicht.

Sturz aus sechzehn Metern Höhe

Sie muss sofort gemerkt haben, dass die Situation gefährlich ist. Denn Annemarie N. versucht noch ganz verzweifelt, sich an einem Vorhang festzukrallen. Doch der Stoff gibt nach und reißt ab. Die Seniorin stürzt sechzehneinhalb Meter in die Tiefe und prallt auf den Asphalt.

Passanten wählen sofort den Notruf. Kurz nach 9­ Uhr rückt der Rettungsdienst an. Die Einsatzkräfte versuchen noch, Annemarie N. zu reanimieren. Doch die Verletzungen sind zu schwer. Die Seniorin stirbt noch an der Unfallstelle.

Bergmannstraße wird abgesperrt

Die Polizei stellt sofort einen Sichtschutz auf, die Straße wird kurzzeitig abgesperrt. Die Wohnung der Münchnerin, die alleine an der Bergmannstraße gewohnt hat, wird versiegelt. Jetzt untersucht das für Todesermittlungen zuständige Kommissariat 12, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

