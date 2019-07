„Die Situation ist nicht mehr auszuhalten“ – Schwanthalerstraße entwickelt sich zur Partyzone

Die Schwanthalerstraße entwickelt sich zur Partyzone: Mehrere Bars mit lauter Musik ziehen an den Abenden Hunderte Gäste an. Die Anwohner sagen, sie leiden – und beschweren sich.

München - „Es brodelt in dieser Ecke gerade“, findet Cenk Genc. Es geht um die Ecke Schwanthalerstraße/Parkstraße. Genc sitzt für die FDP im Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe und wohnt selbst nur ein paar Häuser weiter. Er und viele weitere Anwohner, so berichtet er, litten unter der neuen Partyzone auf der Schwanthalerhöhe.

Schwanthalerstraße: Laute Musik beschallt die ganze Straße

Aber der Reihe nach: Ein Stadtratsbeschluss aus dem Juni sah vor, an besagter Ecke Parklets zu installieren – eine Erweiterung des Bürgersteigs, die statt Parkplätzen für mehr öffentlichen Fußgängerraum sorgen soll. Schon dagegen protestierten die Anwohner und erreichten, dass es an dieser Stelle zumindest keine weiteren Sitzmöglichkeiten geben wird. Denn rund um die Einmündung gibt es eine ganze Reihe an Kneipen, Bars, Restaurants und Kiosken – Ärger wäre programmiert gewesen.

Schon jetzt klagen die Anwohner. „Es wird wirklich immer unerträglicher mit dem Lärm“, berichten sie in der Sitzung des Bezirksausschusses. Denn auch ohne Parklets säßen manchmal Hunderte Menschen bis spät in die Nacht auf der Straße. Hinzu kommt Musik aus den Bars. Sie hätten oft nur Schiebetüren, die Fenster seien weit geöffnet. Die Musik beschalle die ganze Straße – eine Bar lauter als die andere. „Die Situation“, so heißt es, „ist für die Anwohner nicht mehr auszuhalten“. Dabei unterstreicht BA-Mitglied Holger Henkel (SPD): „Das Beschallen von Freischankflächen ist grundsätzlich verboten.“

Party-Treffpunkt Schwanthalerstraße: Es werden weitere Bars eröffnen

Schon länger schwelt der Ärger zwischen Anwohnern und der Kneipe „Schwarzer Dackel“, deshalb ist für den 23. Juli ein Treffen der Beteiligten anberaumt. Eingeladen hat die Initiative „Allparteiliches Konfliktmanagement in München“ (AKIM). Doch die Vorsitzende des Bezirksausschusses Schwanthalerhöhe, Sibylle Stöhr (Grüne), stellt klar: „Es geht nicht nur um den ,Schwarzen Dackel‘, sondern um die ganze Schwanthalerstraße.“

Denn: Der „Schwarze Dackel“ schließt unter der Woche um 23 Uhr und bittet seine Gäste meist um Rücksicht auf die Nachbarn. Das „Star Café“ direkt daneben hat dagegen bis 4 Uhr morgens geöffnet. Zusammen mit dem Feinkostservice „Esar“ und der Bar „The True Story“ steht das „Star Café“ unter besonderer Beobachtung. „Wenn aus einer Ecke des Stadtviertels so viele Rückmeldungen kommen, dann sollte man das ernst nehmen“, sagt BA-Mitglied und Stadträtin Ulrike Boesser (SPD).

Hinzu kommt, dass an derselben Ecke mit „Broy“ gerade ein weiterer Gastronomiebetrieb aufgemacht hat. Die beiden Gründer beschreiben das Konzept als „Brauerei mit Ausschank“. Dort werde Bier gebraut und im Hinterhof auch verkauft. BA-Mitglied Genc ist sich sicher: „Im nächsten oder übernächsten Monat wird der Antrag für eine weitere Freischankfläche vorliegen.“ Und damit, so befürchten die Anwohner, dürfte sich die Situation an der Ecke Schwanthaler-/Parkstraße noch weiter zuspitzen.

VINCENT SUPPÉ

---

