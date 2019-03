Ranklotzen für den Einkaufs-Tempel: Shopping-Meile lockt mit über 100 Geschäften

In zehn Tagen eröffnet das Einkaufszentrum – die ersten Firmenschilder hängen bereits, die letzten Arbeiten laufen noch

Bald eröffnet das Forum Schwanthalerhöhe

In wenigen Tagen bekommt München ein neues Einkaufszentrum – und das erstmals zentral in der Stadt gelegen! Am 21. März wird das Forum Schwanthalerhöhe pünktlich auf der Theresienhöhe eröffnen, noch wird fleißig gewerkelt.