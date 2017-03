Versuchter Überfall auf Sparkasse - Das sagt die Polizei

Am Donnerstagmittag ist es zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Sparkasse im Stadtviertel Schwanthalerhöhe gekommen. Hier finden Sie ein Statement der Polizei im Video.

München - Gegen 12.15 Uhr am Donnerstagmittag ist es in der Heimeranstraße zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Laut Polizei betrat ein 24-Jähriger die Filiale und ging direkt zu einer Kassiererin am Tresen. Der Mann bedrohte die junge Frau mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand und forderte Geld von ihr.

Es kam zu einem Wortgefecht, infolge dessen sich der Täter ohne Beute wieder vom Tresen entfernte. Noch in der Filiale konnte der Iraker von alarmierten Polizisten festgenommen werden.

Die 22 Jahre alte Kassiererin erlitt einen schweren Schock und wurde noch vor Ort vom Kriseninterventionsteam betreut. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, in der Bank fanden im Laufe des Donnerstags weitere Ermittlungen statt. Mehr zu dem versuchten Verbrechen erfahren Sie in dem Statement der Polizei unten.