Musik in meinen Ohren

Teilen

Jetzt den SEAT Ibiza Style 1.0 TSI schon ab 199 € monatlich leasen. © SEAT

Fahrspaß ist mit dem SEAT Ibiza garantiert – mit dem privaten Leasing-Angebot schon ab 199 Euro monatlich in den Sommer starten. Für Sie vorbestellt und sofort verfügbar.

Die moderne Technik bietet Sicherheit und Komfort für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Viele zusätzliche Assistenzsysteme sorgen für Flexibilität in der Konfiguration und passen den SEAT Ibiza perfekt an die Bedürfnisse des Fahrers an. Das moderne Design ergänzt den lebensfrohen Charakter und macht ihn zum perfekten City-Car.

Das exklusive Angebot* ist Teil eines begrenzten Sonderkontingents. Für Sie vorbestellt und sofort verfügbar. Genießen Sie den Fahrspaß in den Sitzen des SEAT Ibiza.

Information © SEAT

Lease & Smile gilt für den SEAT Ibiza Style 1.0 TSI, 70 kW (95 PS)

Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7–5,2 l/100 km; (Kurzstrecke): 7,2–6,8 l/100 km; (Stadtrand): 5,5–5,1 l/100 km; (Landstraße): 4,9–4,5 l/100 km; (Autobahn): 5,9–5,4 l/100 km; CO -Emissionen (kombiniert) 129–119 g/km (WLTP-Werte)

Fahrzeugpreis inkl. Überführungskosten: 23.319,00 €

Leasing-Sonderzahlung: 1.650,00 €

36 Leasingraten à 199,00 €

Laufzeit: 36 Monate

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

Details zum Angebot

Kontakt

Auto & Service PIA GmbH

Kampagnentelefonnummer: 0049 89 262009520

Standorte von SEAT in München:

Schatzbogen 37, 81829 München, T. 089 420796-2408, muenchen-ost.seat.de

Landsbergerstr. 230, 80687 München, T. 089 897029-2392, muenchen-west.seat.de

Frankfurter Ring 216, 80807 München, T. 089 323706-2172, muenchen-nord.seat.de

* Ein Privat-Leasing-Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für welche die Auto & Service PIA GmbH als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellt. Zzgl. Zulassungskosten. Bonität vorausgesetzt. Wird der Vertrag im Fernabsatz geschlossen, besteht ein Widerrufsrecht für Verbraucher. Angebot gültig für Privatkunden bis 30.06.2023. Solange der Vorrat reicht.