Insider-Wissen rund um den Immobilienkauf

Seminar in München „Zins-Schock: Ist der Kauf von Immobilien wirklich unmöglich geworden“?

Das kleine Immobilienseminar findet das nächste Mal am 25. und 27. September in München statt. © iStock

Hannes Rasp von der Wirtschaftskanzlei IDEE-plus-GELD bietet gemeinsam mit dem Stuttgarter Immobilien-Unternehmen Konzept + Grund leicht verständliche Immobilienseminare für alle Interessierte an.

Der Traum der eigenen vier Wände scheint für Viele geplatzt zu sein. Auch eine Anlage in Immobilien, sogenannte Kapitalanlagen, scheinen sich aufgrund der jetzigen Zinsen nicht mehr wirklich zu lohnen. Zudem herrscht Verunsicherung darüber, wohin sich der Immobilienmarkt in den kommenden Jahren bewegen wird.

Die Inflation ist weiterhin deutlich spürbar und begrenzt die monatlich zur Verfügung stehenden Mittel für einen Immobilienkauf immer mehr. Die Zuflucht in das gute alte „Betongold“ scheint nicht mehr möglich zu sein.

Vielen scheint es so, dass sie den Traum vom Eigenheim oder der Anlage-Immobilie nun auf Jahre nach hinten verschieben müssen, was wiederum fatale Konsequenzen für die persönliche und familiäre Vorsorge hat.

„Dennoch gibt es Lichtblicke in dieser aussichtslosen Situation“, meint Hannes Rasp, erfahrener Immobilien-Investor aus München: „Münchner müssen die Immobilie nicht vollends abschreiben. Wer sich auskennt, findet Wege, um dennoch kaufen oder investieren zu können.

Wichtig ist es hierbei allerdings, die Spreu vom Weizen zu trennen. Immobilien sind teuer. Wer hier falsch einkauft oder sich verkalkuliert, den kommt das heute aufgrund der gestiegenen Zinsen umso teurer zu stehen“, gibt er darüber hinaus zu bedenken.

Aus diesem Grund bietet Hannes Rasp mit seiner Wirtschaftskanzlei IDEE-plus-GELD seit mittlerweile mehr als 15 Jahren gemeinsam mit dem Stuttgarter Immobilien-Unternehmen Konzept + Grund leicht verständliche Immobilienseminare für alle Interessierten an.

Hier werden nicht nur wichtige Grundlagen zur Immobilie vermittelt, sondern zusätzlich auch das aktuelle Geschehen verständlich in eine historische Perspektive gesetzt. „Damit Sie klar und einfach wissen, was funktioniert und was nicht.“

Im kleinen Immobilien-Seminar werden Sie umfassend über den Immobilienkauf aufgeklärt. Wie es heute funktionieren kann und welche Fehler Ihnen dabei auf keinen Fall unterlaufen dürfen. Getreu nach dem Motto „Erst wissen, dann kaufen“.

„Es ist uns ein Herzensanliegen, den Menschen in unserer Stadt diese Grundlagen zu vermitteln. Viele entscheiden beim Immobilienkauf aus dem Bauch heraus oder hören auf die Tipps von Bekannten und Verwandten. Leider gibt es hier viel Halbwissen oder Infos, die schon seit Jahren nicht mehr gültig sind. Als „alte Hasen“ auf dem Markt mit gemeinsam über 50 Jahren Erfahrung möchten wir damit aufräumen und fundierte Grundlagen vermitteln. Ferner haben wir unser Seminar ergänzt, um auf die aktuelle Marktsituation einzugehen. Viele sind verunsichert – wir möchten diese Schockstarre mit Fakten auflockern.“

Das kleine Immobilienseminar findet das nächste Mal am 25. und 27. September in München statt.

Unter anderem werden die folgenden Fragen am ersten Abend beantwortet:

Die Inflation ist zurück – die wahren Daten

Zinsen zu hoch? Ein Lösungsansatz

9 Kriterien für größtmögliche Sicherheit beim Immobilienkauf

Platzt die Immobilienblase? (z.B. in München)

Sie erhalten wichtige Informationen, die im Medienlärm untergehen

Im zweiten Abend wird unter anderem auf die folgenden Fragen und Themen eingegangen:

Jetzt kaufen oder auf sinkende Preise hoffen?

Eigenheim oder Anlage: was ist besser?

Eigenkapital: wie viel brauchen Sie jetzt?

Steuern sparen mit Immobilien – wie geht das?

Das magische Dreieck beim Immobilienerwerb

Was ist DER wichtigste Punkt beim Immobilienkauf

Sie erhalten nicht nur erstklassige Informationen, sondern können Ihre Fragen stellen. Sie profitieren von der Erfahrung zweier alteingesessener Münchner und Stuttgarter Immobilienunternehmer, die auch andere (schlechtere) Zeiten am Immobilienmarkt kannten, als die vergangenen Jahre historisch niedriger Zinsen.

Termin: 25. & 27. September 2023, je ab 19 Uhr (ca. 2,5 Stunden) Ort: ECOS Office Center, Landsberger Straße 155 Kosten: Das Seminar ist für alle Teilnehmer kostenlos

Insider-Wissen rund um den Immobilienkauf

Seminarsprecher Heimo Bucerius war mit seiner Vermögensberatungsfirma unter den Top 25 Deutschlands, der vom Wirtschaftsmagazin €uro getesteten Finanzberater (25 von 18.000 Beratern wurden ausgezeichnet). Im Immobilienseminar gibt er wertvolle Tipps aus 33 Jahren Erfahrung preis; nutzen Sie diese seltene Gelegenheit und erhalten Sie Informationen, an die Sie sonst nicht leicht kommen.

