Sendling: Vermeintlicher Wasserschaden entpuppt sich als Beinahe-Katastrophe

Nein. Ein Fehlboden ist eine Deckenkonstruktion, die bis etwa 1940, bei nahezu jedem MFH üblich war. Der Name Fehlboden kommt daher, weil in der Decke tatsächlich etwas fehlte, nämlich Baumaterial. Die Materialien waren in dieser Zeit noch nicht so dick gesät und deshalb wurde in die Zwischenräume der Holzbretter eingefüllt, was so gerade zufällig vorhanden war, um Geräusche zu dämpfen und zu isolieren. Tatsächlich finden Sich auch heute noch, in diesen Zwischenräumen, Zeitungen aus der damaligen Zeit.