Münchner lockt mit lebenslanger Döner-Flat - wenn Sie ihm einen kleinen Gefallen tun

In München Gewerbeflächen ohne Wucher finden? Nun. VIEL Glück. Dabei rede ich noch nicht einmal von den anderen Dingen - wie die Struktur und Voraussetzungen für so ein Geschäft. Ich glaube nämlich nicht, dass jemand besonders Glücklich ist mit einer "günstigen" Miete - aber nur 3 Döner verkauft am Tag...

was ist das für ein dummer, hetzerischer Kommentar? Was haben all diese Schließungen in Bremen aus wirtschaftlichen Gründen mit einer Lokalitäten-Suche für einen florierenden Dönerimbiss in München zu tun? Und vor allem was soll diese unsinnige "Aufrechnung" mit deutschen und ausländischen Restaurants?

In ganz Deutschland gehen kulinarische Lichter aus

In Bremen-Findorff ist sonst auch noch ein Ladenlokal zu haben. Die Qualität muss aber stimmen. Obwohl die Geschmäcker schon länger verdorben sind.

In Bremen-Findorff sind Geschmäcker nicht mehr verschieden. Entweder man isst "türkisch" oder "indisch" oder "syrisch" oder lässt sich mit einem "Baguette" oder einem Teller Suppe aus der Asia-Schnellküche abspeisen. Edel-Burger und Bratwurst mit scharfer Soße, zu gepfefferten Preisen, bringt in Findorff seit kurzer Zeit ein Biergeschäft mit an den Mann und die Frau. An anspruchsvolleren Orten ist das der untere Level bei den Erwartungen an Standards, den geschmacksbewusste Gäste von einem Gastronomen erwarten. Da viele auch hier noch ein Bier trinken müssen, um sich das einfach gehaltene Umfeld schön zu trinken.

Bremen ist das einzige Bundelsand, das keinen Sternekoch hat. Aber nicht nur in dem einen Stadtteil im Bremer Westen ist von Genuss oder gepflegtem Ambiente schon lange nicht mehr zu sprechen. Von Qualität in den wenigsten Fällen wohl auch. Es bedarf einer gut ausgebildeten Konkurrenz, um wenigstens letztere im Angebotsreigen von Billigfastfood und überteuerter Einfachküche aus dem arabischen Raum Paroli und dem verdorbenen Geschmacksnerv einen Anreiz zu bieten.

Das letzte deutsche Restaurant schloss in Bremen-Findorff, ein Stadtteil, von dem seine Geschäftsleute, Kirchengemeinden und andere ewig gestrige meinen, dass er der aus dem "FF" sei, schon Anfang der Neunziger Jahre. Seit der Jahrtausendwende ist das Sterben konventioneller Imbisse, die Schnitzel, Schaschlick, Bratwurst auf dem Rost und Hähnchen im Grill drehen lassen haben soweit fortgeschritten, dass am Ende nur noch ein Vegan-Imbiss, drei Inder, seit das letzte chinesische Restaurant von einem übernommen worden ist, ein Syrer, ein spanisches Restaurant, zwei asiatische Schnellküchen und zwei Griechische Restaurants zu finden sind. Dafür sind übermäßig viele Dönerdreher an den Start gegangen und ein Bauchladen der Imbissküche, bei dem man beinahe alles, von der Pizza bis zum Schnitzel bekommt. Ein konventioneller Italiener war nie und ist auch jetzt nicht im Angebot der einfachen Vielfalt enthalten.

Nun riecht es nicht mehr nach altem Bratfett in den Straßen Findorffs und vielen anderen Stadtteilen, sondern es stinkt nach Internationalität im übelsten Sinne. In manchen Fällen und an mancher Stelle kann man froh sein, dass ein Haus abgerissen wird, damit der Döner aus der Nachbarschaft verschwindet. Zudem ist festzustellen, dass der Einzelhandel zusammenbricht und die Kneipenscene in den vergangenen dreizig Jahren zum Glück zurückgegangen ist. Ein Geschenkeshop in lukrativer Hauptstraßenlage betreibt ebenfalls gerade seinen Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Im unmittelbaren Umkreis, mit weniger als 100 Meter Luftlinie, sind hier nur zwei Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. Zuletzt schloss ein Blumenladen und eine Versicherung. Auch die Sparkasse Bremen schloss eine weitere ihrer Filialen im Stadtteil, nachdem die Bundespost, die Volksbank, die Deutsche Bank, die Dresdener Bank und die Sparda-Bank es ihr vorgemacht haben.