Kurioser Unfall: Mercedes „fädelt“ in Leitplanke ein und sorgt für Chaos auf dem Ring

Ein kurioser Unfall im Brudermühltunnel hatte am Samstagmittag weitreichende Folgen - denn es entstand ein kilometerlanger Stau.

München - Es war wohl eine kleine Unachtsamkeit - doch die hatte spürbare Folgen: Auf dem Mittleren Ring hat ein Mercedes-Fahrer am Samstagmittag für einen kilometerlangen Stau gesorgt.

Nach ersten Informationen war der Fahrer in westlicher Richtung unterwegs. Als er durch den Brudermühltunnel fuhr, passierte das Unglück: Wahrscheinlich wegen einer kleinen Unaufmerksamkeit geriet der Mercedes an der Abfahrt zur Plinganserstraße auf den Fahrbahnteiler. Er „fädelte“ in die Leitplanke ein und rutschte auf ihr etwa 15 Meter weit. An der Trennmauer kam der Wagen zum Stillstand.

München: Unfall im Brudermühltunnel - Stau reichte bis zur A 995

Zwar blieb der Fahrer unverletzt, doch sein Mercedes war nicht mehr fahrtüchtig. Die Folge: Der Wagen musste abgeschleppt werden - doch bis es so weit war, entfiel eine Fahrspur. Die Folge war ein kilometerlanger Stau, der bis ans Ende der A 995 reichte.

Ende des vergangenen Jahres war es in München ebenfalls zu einem höchst kuriosen Unfall gekommen. Dort lag ein Auto auf seinem Dach - doch vom Fahrer fehlte jede Spur.

