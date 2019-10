Sprengstoff-Angst: Mann schleudert Tasche in Linienbus und flüchtet - Fahrgäste schockiert

Schock in der Buslinie 54: Plötzlich schleudert ein Mann eine Tasche in den Fahrgastraum - und rennt weg. Es folgt ein Polizei-Großeinsatz.

München/Mittersendling - Das war für die Fahrgäste ein ziemlicher Schock: Mit voller Wucht hat ein 44-jähriger Mann am späten Sonntagabend an der Haltestelle Plinganserstraße seine Tasche in einen Bus der Linie 54 geschleudert - und ist dann verschwunden.

Da ging wohl einigen ein Horrorszenario durch den Kopf: ein Sprengstoff-Anschlag? Auch der Busfahrer befürchtete wohl das Schlimmste und scheuchte seine rund 20 Fahrgäste kurzerhand aus dem Bus.

Polizeieinsatz im Linienbus: Beamte durchsuchen die Tasche

Doch was die herbeigerufene Polizei München fand, als sie die Tasche später überprüfte, ist verblüffend: Nichts als Wäsche und ein paar Lebensmittel holten die Beamten aus der Tasche hervor. Warum der Mann den Passagieren einen so unnötigen Schreck eingejagt hat, ist noch unklar.

Polizei München nimmt verdächtigen Mann fest - Strafanzeige nach Bus-Attacke

Allerdings nahm die Polizei etwa vier Stunden später einen Mann fest, den sie für dringend tatverdächtig hielt. Weil der sich auch sonst psychisch auffällig verhielt, lieferten ihn die Beamten kurzerhand in ein psychiatrisches Krankenhaus ein.

Um eine Strafanzeige wegen der Störung öffentlichen Friedens kommt er damit aber nicht herum.

mm/tz

