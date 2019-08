Streit um Geld eskaliert - Küchen-Utensil wird zur Waffe

Eine Zusammenkunft von drei Personen in einer Wohnung in München-Sendling endet mit einem gewaltsamen Streit. Als Waffe kommt ein unkonventionelles Küchen-Utensil zum Einsatz.

München - Eine Zusammenkunft von drei Männern lief am Sonntag aus dem Ruder und endete mit einem Gewaltakt. Wie die Polizei berichtet, gerieten die Personen (alle haben ihren Wohnsitz in München) am 25. August in der Plinganserstraße gegen 21.30 Uhr in eine verbale Streitigkeit. Die Ursache für die Eskalation war den Ermittlungen zufolge eine Geldforderung.

In Folge der Meinungsverschiedenheit griff ein 21-Jähriger zu einer unkonventionellen Waffe und griff die beiden ebenfalls Anwesenden mit einem Cerankochfeldschaber an. Die beiden attackierten Männer hatten ein Alter von 25 bzw. 30 Jahren. Der Jüngere der beiden erlitt bei dem Angriff eine Verletzung im oberen Bereich des Arms und auch dem Älteren wurden Schnittwunden zugefügt. Hierbei handelte es sich um eine stärkere Wunde am Handgelenk, wie die Polizei weiter berichtet. Aufgrund des gewaltsamen Vorgehens riefen die Geschädigten die Münchner Ordnungsmacht.

Messerangriff in München-Sendling: Das geschieht mit dem Täter

Beide Opfer mussten daraufhin in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wo eine medizinische Versorgung stattfand. Der 21-jährige Täter ließ sich nach Eintreffen der Polizei umgehend festnehmen und wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Nach dem Aufenthalt wurde der Täter wieder freigelassen, für weitere Ermittlungen ist nun die Kriminalpolizei zuständig.

