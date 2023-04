Zwischen Sendling und Blumenau: Für Radfahrer wird die Autobahn gesperrt - „Symbol der Verkehrspolitik“

Von: Sascha Karowski

Für die Radl-Sternfahrt des ADFC wird ein drei Kilometer langer Abschnitt auf der Autobahn gesperrt. Zwischen Sendling und Blumenau auf der A96 sind Kraftfahrzeuge tabu. © Schlaf, Haag

Für die Radl-Sternfahrt des ADFC wird erstmals ein Abschnitt der Autobahn gesperrt. Was am 23. April noch geplant ist.

München - Das ist Bahn-brechend! Die große Radsternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) München führt erstmals über die Autobahn. Daher wird am Sonntag, 23. April, der drei Kilometer lange Abschnitt der A96 von Sendling bis Blumenau für Kraftfahrzeuge gesperrt. Jetzt bremsen sie die Autos aus!

Für Radfahrer wird am 23. April die Autobahn gesperrt: Demonstranten fordern ein neues Gesetz

Mit der Fahrrad-Demo fordert der ADFC gemeinsam mit dem Bündnis „Radentscheid Bayern“ ein Radgesetz, das Verfahren, Standards und Zuständigkeiten so regelt, dass die Radverkehrsinfrastruktur landesweit zügig geplant und ausgebaut wird.

Von zahlreichen Startpunkten aus der ganzen Metropolregion und fünf Startpunkten in München fahren die Radlfans mit insgesamt 16 polizeibegleiteten Demozügen in die Stadt. Die Strecken sind für die gesamte Familie geeignet. Der Zustieg ist jederzeit möglich. Unterwegs vereinigen sich die einzelnen Demozüge und rollen gemeinsam weiter. Alle Strecken führen zum Königsplatz. Dort gibt es ab 15 Uhr ein Bühnenprogramm mit Musik, vielen Ständen und Gästen.

„Autobahnen sind das Symbol der deutschen Verkehrspolitik mit höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards: breit, eben, sicher, kreuzungsfrei und durchgängig“, sagt ADFC-Chef Andreas Schön. „So müssen auch Radwege sein. Das fordern wir mit dem Radgesetz.“

Große Radl-Sternfahrt des ADFC: Auch im Umland können sich Fahrrad-Freunde beteiligen

Die Startpunkte sind in München an der Südliche Auffahrtsallee, die Abfahrt erfolgt um 12.45 Uhr. Das gilt auch für die Route ab dem Parkplatz an der Ungererstraße 214. Im Osten geht es ab 12.30 Uhr an der Welfenstraße 56 los. Im Süden treffen sich die Radl-Aktivisten an der B11 auf Höhe Zechstraße, Start ist um 12.30 Uhr. Die Strecken sind jeweils 25 Kilometer lang. Für Familien und Kinder gibt es ab dem Wendehammer Winzerer Straße eine sechs Kilometer lange Route. Abfahrt ist um 13.15 Uhr.

Elf weitere Startpunkte gibt es im Umland, in Augsburg, Herrsching, Weilheim, Geretsried, Petershausen, Neufahrn, Freising, Erding, Grafing, Rosenheim und Holzkirchen. Auf allen Strecken gibt es zahlreiche Treffpunkte und Anschlussmöglichkeiten.

Bei Streckenführungen und Zeitplanung können sich noch kurzfristige Änderungen ergeben. Den Planungsstand gibt es immer unter www.muenchen.adfc.de/sternfahrt.