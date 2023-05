Alarm um 0.41 Uhr: Großbrand in Münchner Hochhaus – Einsatzkräfte sehen, wie Bewohner aus Gebäude flüchten

Von: Lukas Schierlinger

Die Brandbekämpfung hielt Einsatzkräfte über Stunden hinweg in Atem. © Feuerwehr München

Über 20 Verletzte waren nach einem Brand in einem Münchner Hochhaus zu beklagen. Einige Betroffene konnten zunächst nicht in ihre Wohnungen zurück.

Update 3. Mai, 11.51 Uhr: In einer Pressemitteilung am Mittwochmittag hat die Feuerwehr München weitere Details zum nächtlichen Großbrand in der Johann-Clanze-Straße genannt. „Mehrere Anrufe erreichten die Integrierten Leitstelle über eine starke Rauchentwicklung, einige berichteten auch von Flammen. Daraufhin wurde ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften alarmiert“, heißt es zum Einsatzbeginn um 0.41 Uhr.

Flammen aus dem vierten Obergeschoss: Bewohner flüchten ins Freie

Als die ersten Einheiten eingetroffen waren, schlugen Flammen aus einem Balkon im vierten Obergeschoss. Zeitgleich flüchteten mehrere Personen aus dem Gebäude. „Der Einsatzleiter begann sofort mit den Löschmaßnahmen und schickte mehrere Atemschutztrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ins Gebäude“, erklärte die Feuerwehr. Der erste Trupp fand einen bewusstlosen Mann im Flur und rettete ihn ins Freie, wo er an den Rettungsdienst übergeben wurde. Weitere Feuerwehrleute retteten Menschen zum Teil mit Fluchthauben aus dem Haus, andere brachten sich selbst in Sicherheit. Nach einer Stunde konnten die Kräfte „Feuer aus“ vermelden. In Summe waren über 20 Verletzte zu beklagen (siehe Ursprungsmeldung).

Für die fünfzehn Wohnungsinhaber aus dem Brandgeschoss wurde Notunterkünfte organisiert. Der Einsatz mit 80 Kräften der Feuerwehr und deren 40 des Rettungsdienstes zog sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor, zur Ursache ermittelt die Polizei (siehe unten).

Update 3. Mai, 8.54 Uhr: Nach dem Feuer mit insgesamt 22 Verletzten (siehe Ursprungsmeldung) haben Brandermittler inzwischen die Arbeit aufgenommen. Diese sollten den Brandort am Mittwoch untersuchen, erklärte ein Polizeisprecher. Warum das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, blieb zunächst unklar.

Großbrand in München: Betroffene können nicht in ihre Wohnungen zurück

Ursprungsmeldung:

München - Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in der Johann-Clanze-Straße (Sendling-Westpark) sind in der Nacht zu Mittwoch (3. Mai) 22 Menschen verletzt worden. Ein Mann aus der Brandwohnung erlitt schwere Verletzungen, wie ein Feuerwehrsprecher am frühen Morgen sagte.

Der Brand in einem Hochhaus forderte zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr. © Feuerwehr München

Einsatzkräfte hätten ihn bewusstlos im Flur vor seiner Wohnung im vierten Geschoss entdeckt. Acht Menschen seien mittelschwer verletzt worden, 13 weitere leicht. Neun kamen ins Krankenhaus. Das Feuer war den Angaben nach gegen 0.40 Uhr in dem Mehrfamilienhaus mit zwölf Stockwerken ausgebrochen und setzte die Wohnung in Vollbrand.

Gegen 2.30 Uhr waren die Nachlöscharbeiten beendet. Für 15 Menschen aus dem Brandgeschoss wurden in der Nacht Ersatzunterkünfte gesucht, weil sie nicht mehr zurück in ihre Wohnungen konnten, wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte.