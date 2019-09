Auto fährt in Tunnel - plötzlich springt Frau aus dem Wagen und läuft über Spuren

Eine 28-jährige Frau hat am Mittwochnachmittag den Verkehr im Luise-Kiesselbach-Tunnel in München lahmgelegt. Die Frau war plötzlich aus einem Auto gesprungen.

München - Der Luise-Kiesselbach-Tunnel im Süden Münchens ist eine der Hauptverkehrsadern der Stadt. Staut es sich hier, kann das auch Auswirkungen auf die restliche Stadt haben. Am Mittwoch sorgte ein Zwischenfall nun für eine Sperrung des Tunnels.

München: Frau springt mitten in Tunnel plötzlich aus Auto

Gegen 13.30 Uhr fuhr eine Münchnerin zusammen mit ihrer Mutter in den Tunnel. Am Steuer saß die Mutter, die 28-Jährige auf dem Beifahrersitz. Als der Wagen langsamer wurde, sprang die 28-Jährige laut Mitteilung der Polizei plötzlich aus dem Auto heraus und lief auf den Spuren im Tunnel umher. Andere Fahrer im Tunnel mussten deswegen unvermittelt anhalten, um so Unfälle zu vermeiden. Nicht ungefährlich, denn immer wieder ereignen sich teils schwere Unfälle in Münchner Tunneln.

Luise-Kiesselbach-Tunnel in München gesperrt, weil Frau über Spuren läuft

Da auch diese Situation laut Polizei gefährlich war, wurde der Tunnel sofort gesperrt. Vor Ort traf schnell eine Streife ein, die die 28-Jährige „feststellen und von der Fahrbahn wegbringen“ konnte.

Die Frau wurde nach Rücksprache in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Erst vor einiger Zeit wagte ein Motorradfahrer im Luise-Kiesselbach-Tunnel ein fragwürdiges Manöver.

mm/tz