Mehrere Hochzeitspaare von Schließung des Rosengartens betroffen

Brautpaare im Stress: Rosengarten-Hochzeit geplatzt – dabei war alles schon bezahlt

Das „Wirtshaus am Rosengarten“ im Westpark sperrt zu. © Achim Frank Schmidt

Auf den Tag der Hochzeit fiebern viele Brautpaare hin. Das braucht viel Planung, oft Monate im Voraus. Ein Paar steht in München nun ohne Location da.

München – Es soll eigentlich der schönste Tag des Lebens werden – die Hochzeit. Auch Katharina Blankenburg (27) und Silvia Giuliano (38) aus Gilching hatten große Pläne für ihren Traumtag. Heuer im Sommer – am 3. Juni. Erst Standesamt, dann großes Fest mit vielen Freunden in München. „Doch das ist jetzt geplatzt“, sagt Katharina traurig.

Denn wie das Paar aus unserer Zeitung erfahren musste, sperrt ausgerechnet ihr Festlokal – das Wirtshaus am Rosengarten – zu. „Und keiner hat uns informiert! Dabei haben wir sogar schon eine Anzahlung für unsere Feier gemacht“, schimpft das Paar. Satte 2000 Euro!

München: Hochzeitspaar erfährt aus der tz, dass ihre Party-Location zu macht

Es war am 6. Februar, als die zwei Gilchingerinnen unsere Zeitung aufschlugen und ihnen der Atem stockte: „Westpark-Wirtshaus sperrt zu!“ stand dort zu lesen. „Wir waren am Boden zerstört“, erzählt das Paar. „Alles war doch schon geplant!“ Die Einladungen waren verschickt, rund 70 Gäste sollten an diesem Tag mitfeiern. Einen DJ und eine Fotografin hatten die Verliebten auch schon angeheuert. Sogar einen Kredit über 10.000 Euro nahmen Katharina und Silvia auf, um ihren Festtag zu feiern. Der Panoramasaal des Wirtshauses wäre dafür perfekt gewesen. Ja, wäre…



Denn das Gasthaus steht leer. Ans Telefon geht dort niemand mehr, Ein harter Schlag für die zwei, denn im Dezember hatten sie schon die 2000 Euro an Anzahlung für die Feier überwiesen. Was ist nun mit dem Geld? Ob sie die Summe zurückbekommen, steht derzeit noch in den Sternen. Wirt Gerhard Rieder sei eher wortkarg, sei für das Paar nur per Email zu erreichen gewesen, erzählen Silvia und Katharina. „Und darin wurde uns nur mitgeteilt, dass wir uns eine neue Location suchen müssen. Zudem merkte „Herr Rieder an, mit einem Anwalt in Kontakt zu sein“, erklären die Verlobten.

Mehrere Hochzeitspaare von Schließung des Rosengartens betroffen

Auch als sich unsere Zeitung gestern bei dem Gastronom meldete, wollte dieser zu dem Fall und den Finanzen nichts sagen. Nur: Es werde eine Lösung gesucht. Wohl nicht nur für Silvia und Katharina. Laut Informationen unserer Zeitung soll mindestens noch ein weiteres Brautpaar betroffen sein.

Die 2000 Euro tun den zwei Verliebten echt weh. „Das ist eine Menge Geld für uns.“ Katharina arbeitet als medizinische Fachangestellte, ihre Freundin Silvia als Stationsleitung von vier Tankstellen. Sie übernehmen nun mehr Dienste an Wochenenden und suchen nach einem zusätzlichen Minijob, um die 2000 Euro wieder reinzuholen.

Denn die Hochzeit wollen sie noch nicht abblasen, auch wenn sie jetzt ohne Feier-Location dastehen. „Wir suchen halt jetzt verzweifelt einen neuen Ort für unser Fest am 3. Juni.“ Aber das ist nicht ganz so einfach, es hagelt eine Absage nach der anderen. „So kurzfristig eine Location für eine große Feier an einem Samstag zu finden, ist nahezu unmöglich. Es ist alles ausgebucht“, erzählt Katharina. Erfahren hätten die beiden vom Wirtshaus am Rosengarten übrigens von Bekannten. Diese feierten dort selbst Hochzeit und schwärmten von dem Wirtshaus. Alles Geschichte. (Christina Schirmer)