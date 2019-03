Mann belästigt spielende Kinder - Anwohnerin beobachtet ihn und reagiert genau richtig

In Untersendling hat ein Mann zwei Kinder belästigt. Mithilfe der Anwohnerin konnte er von der Polizei gefasst werden.

München - Am Mittwoch, 27.02.2019, gegen 18:00 Uhr, stand ein 40-jähriger Münchner in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses und sprach dort zwei zehn- und zwölfjährige Kinder an. Er rief sie zu sich, führte dabei seine rechte Hand in die Hose und manipulierte an seinem Genital. Nachdem die beiden Kinder den Mann ignoriert hatten, ging dieser in seine Wohnung zurück.

Eine Anwohnerin des Nachbarhauses hatte die Szenen mitbekommen und informierte die Polizei. Der 40-Jährige wurde vor Ort festgenommen, wegen exhibitionistischen Handlungen angezeigt und in die Haftanstalt gebracht. Der Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium erließ einen Haftbefehl.

