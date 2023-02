Rosengarten im Westpark muss schließen: „Hier brechen gerade elf Jahre Lebenswerk zusammen“

Das „Wirtshaus am Rosengarten“ im Westpark sperrt zu. © Achim Frank Schmidt

Mehr als ein Jahrzehnt lang war es unter der Leitung von Gerhard Rieder ein Anziehungspunkt im Westpark - jetzt hat das Wirtshaus am Rosengarten zugemacht. Der Wirt kann die hohen Kosten für den Betrieb einfach nicht mehr stemmen.

„Wegen Geschäftsaufgabe bleibt das Restaurant leider geschlossen“, heißt es in einem Aushang an der Eingangstür. Dazu ein Dank an die treuen Gäste.

Elf Jahre lang führte Gerhard Rieder das „Wirtshaus am Rosengarten“ im Westpark © Achim Frank Schmidt

München: Rieder hatte im Rosengarten auch Starköche wie Heinz Winkler als Gastköche

Rieder hatte das Wirtshaus samt Biergarten mit Blick auf den Westsee 2012 übernommen. Neben dem gut gehenden Tagesgeschäft, auf der Speisekarte vor allem bayerische Spezialitäten, lockte der Wirt für einzelne Abende Sterneköche wie Harald Wohlfahrt oder Heinz Winkler als Gastköche in sein idyllisch gelegenes Restaurant. Selbst während Corona schien es verhältnismäßig gut zu laufen. Während der Lockdowns stellte man auf Lieferservice um und fuhr Schweinebraten, Schnitzel und Kaiserschmarrn in ganz München aus. „Uns geht es sehr, sehr gut“, sagte Rieder noch im Herbst 2020 dem Branchenportal Hogapage. Die Resonanz auf das Bestellangebot sei „unglaublich groß“.

Auch der beliebte Selbstbedienungsbereich des Biergartens bleibt vorerst dicht. © Oliver Bodmer

München: Kosten liefen wegen Energiekrise zuletzt aus dem Ruder

Zwar kamen die Gäste nach der Hochphase der Pandemie zurück ins Restaurant, allerdings seien die Kosten wegen der Energiekrise zuletzt aus dem Ruder gelaufen. „Wir zahlen jetzt dreimal so viel für Strom und Gas wie davor“, so Rieder. Zudem mangelte es an Personal. Die Frage, ob er sich mehr finanzielle Hilfen erwartet hätte, wollte er nicht kommentieren. „Die Kosten waren höher als die Einnahmen, mehr sag ich dazu nicht. Hier brechen gerade elf Jahre Lebenswerk zusammen.“

Wie es mit dem Wirtshaus weitergeht, scheint unklar. Das Grundstück gehört zwar der Stadt, das Gebäude ist aber noch längerfristig im Erbbaurecht vergeben - deshalb könne man hierzu keine Auskunft geben, heißt es aus dem Kommunalreferat. Auch Wirt Rieder wollte sich dazu nicht äußern. (David Numberger)

