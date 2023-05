Fallen bei der Nebenkostenabrechnung – darauf sollten Sie achten: „Der Druck auf Mieter steigt und steigt“

Von: Julian Limmer

Viele Münchner erhalten zurzeit ihre Nebenkostenabrechnung. © Heinz Gebhardt/imago

Fehler in der Nebenkostenabrechnung sind keine Seltenheit. Oft zahlen Mieter drauf. Wir zeigen, auf welche Fallen Münchner Mieter achten müssen.

München - Hilfesuche beim Münchner Mieterverein! Gut 1800 neue Mitglieder sind allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres eingetreten. „Der Druck auf Mieter steigt und steigt, wir verzeichnen so viele Neumitglieder wie lange nicht mehr“, sagt Geschäftsführerin Angela Lutz-Plank. Und es werden immer mehr: „Wenn die Menschen jetzt die Nebenkostenabrechnungen im Briefkasten haben, rechnen wir mit einem weiteren Ansturm.“

Denn neben Mieterhöhungen, Kautionsrückzahlungen und zunehmenden Eigenbedarfskündigungen in der Stadt drehe sich ein Großteil der Fragen der Mitglieder um die Nebenkosten, so die Geschäftsführerin. Klar: Wegen der stark gestiegenen Energiekosten können die Nachzahlungen heuer deutlich höher ausfallen als früher. Die Angst geht um.



Münchner Mietspiegel gibt Auskunft darüber, wie hoch Betriebskosten im Schnitt ausfallen

Daher ist es wie immer wichtig, die Nebenkostenabrechnung genau unter die Lupe zu nehmen, denn oft schleichen sich Fehler bei einzelnen Posten ein – oft zahlen Mieter drauf. Laut einer Erhebung des Deutschen Mieterbunds sind die Hälfte aller Abrechnungen falsch.



Expertin Angela Lutz-Plank verrät, wo Fallstricke lauern – und wo Sie als Mieter genauer hinschauen sollten. Ein Tipp: „Der Münchner Mietspiegel gibt Auskunft darüber, welche durchschnittlichen Betriebskosten monatlich für einzelne Positionen anfallen können“, sagt Lutz-Plank. Achtung: Es handelt sich lediglich um Richtwerte. Doch sollten bestimmte Posten bei Ihnen deutlich höher ausfallen als im Mietspiegel, sollten Sie prüfen, woran das liegen könnte.

Belege vom Vermieter einfordern: Fehler bei der Abrechnung

Oft lohnt es sich auch, die Abrechnung aus dem Vorjahr herauszuholen. Fallen Ihnen auf der aktuellen Abrechnung im Vergleich dazu Beträge auf, die sich stark verändert haben, sollten Sie ebenfalls nachforschen und nachfragen.



Grundsätzlich haben Sie das Recht, die Belege aller Positionen beim Vermieter einzusehen. Als Mieter haben Sie zwölf Monate nach Zustellung der Abrechnung Zeit, mögliche Fehler zu reklamieren – und auch korrigieren zu lassen. Wir zeigen fünf Punkte, die es auf der Abrechnung besonders zu beachten gilt.

Die Geschäftsführerin des Münchner Mietervereins Angela Lutz-Plank. © privat

Abrechnungsposten: „Rückwirkend für drei Jahre zurückfordern“

Selbst wenn Sie im Mietvertrag stehen sollten: Einige Posten dürfen Vermieter nicht auf Mieter umlegen. Dazu zählen die Kosten der Hausverwaltung, Bankgebühren oder Reparaturkosten am Haus oder der Wohnung. „Wenn Sie als Mieter solche Kosten bereits bezahlt haben, können Sie sie rückwirkend für drei Jahre zurückfordern“, erklärt Angela Lutz-Plank.

Hausmeisterkosten: „Dienstleistungen lassen sich zu 20 Prozent von der Steuer absetzen“

Hier dürfen die Vermieter ebenfalls nicht alle Kosten umlegen. Zulässig: Gehalt und Sozialversicherungsbeiträge. Erledigt der Hausmeister jedoch zum Beispiel gesonderte Reparaturen, dann müssen Mieter das nicht bezahlen. Oft übernehmen Hausmeister auch den Winterdienst, Treppenhausreinigung oder Gartenpflege – diese Kosten darf Ihnen Ihr Vermieter dann nicht nochmals zusätzlich als gesonderten Posten abrechnen. Tipp: „Haushaltsnahe Dienstleistungen lassen sich zudem zu 20 Prozent von der Steuer absetzten – dazu zählen auch die Hausmeisterkosten“, sagt Lutz-Plank.

Versicherung: Rechtsschutz und Hausrat darf nicht in der Abrechnung auftauchen

Haft-, Brandschutz-, Gebäude- und Sachversicherungen wie für Glas (siehe Beispiel) darf der Vermieter auf die Mieter umlegen. Anders verhält es sich mit Rechtsschutz- oder Hausratsversicherungen, diese dürfen nicht in der Abrechnung auftauchen.

Rauchmelder: Betriebskosten müssen im Mietvertrag stehen

Vermieter dürfen nur Wartung von Rauchmeldern umlegen – und das nur, wenn diese Kosten unter sonstigen Betriebskosten im Mietvertrag genannt wurden. Anschaffungs- und Reparaturkosten für Rauchmelder sind hingegen nicht anrechenbar.

Heizkosten: Mindestens die Hälfte ist vom eigenen Verbrauch abhängig

Anders als die vorherigen Posten zählen die Heizkosten zu den verbrauchsabhängigen Nebenkosten. Heißt: Ihr Vermieter muss mindestens die Hälfte dieser Kosten nach Ihrem eigenen tatsächlichen Verbrauch (also Zählerstand der Heizung) abrechnen. Den Rest der Kosten dürfen Vermieter nach dem Anteil der Wohnfläche am gesamten Haus berücksichtigen. Sollte sich ihr Vermieter nicht daran halten – holen Sie sich professionellen Rat. Das könnte Geld bringen. Wie die Verteilung bei Ihnen ausfällt, finden Sie in der Regel auf dem Beleg zur Heizrechnung.

