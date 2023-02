Siko in München: Hier finden die Demonstrationen am Wochenende statt

Von: Andrea Stinglwagner

Auch in diesem Jahr protestieren Tausende Menschen in München, während im Bayerischen Hof die Sicherheitskonferenz tagt.

München – Wer an diesem Wochenende in der Münchner Innenstadt unterwegs sein will, wird dabei zwangsläufig neue Wege kennenlernen. Denn wegen der Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof sind viele Straßen ums Tagungshotel abgesperrt. Außerdem werden jede Menge Demonstrationen, Straßen und Plätze blockieren. Ein Überblick.

Schon am Freitagmittag fand am Odeonsplatz eine große Demo von Iranern statt, „für einen demokratischen und säkulären Iran“ – allein 1000 Menschen waren dafür angemeldet. Wie geht’s am Wochenende weiter? Hier sind die wichtigsten Demo-Infos:



Siko München: Demonstrationen in der Innenstadt angekündigt

Noch bis Sonntag, 15 Uhr, gilt der Sicherheitsbereich um den Bayerischen Hof – rund um den Promenadeplatz, an der Kardinal-Faulhaber- und Prannerstraße. Dort dürfen nur speziell akkreditierte Personen und solche mit berechtigtem Interesse hinein. Für Anwohner und Kunden der Geschäfte gibt es Korridore, die ohne Sondererlaubnis betreten werden können.

Am Samstag, 12.30 bis 16.30 Uhr, demonstriert das „Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz“ gegen „die NATO-Kriegstagung, Militarismus, Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus“. Motto: „Verhandeln statt schießen“, „Abrüstung statt Aufrüstung“. Der Weg: Karlsplatz – Lenbachplatz – Platz der Opfer des Nationalsozialismus – Brienner Str. – Odeonsplatz – Residenzstr. – Dienerstr. – Marienplatz. 2000 Teilnehmer sind angekündigt. Geplant ist auch eine Menschenkette dieses Bündnisses am Stachus/Marienplatz zur gleichen Uhrrzeit.

Alle Jahre wieder: Während im Bayerischen Hof die Sicherheitskonferenz läuft, wird draußen dagegen demonstriert. © Marcus Schlaf

Den ganzen Nachmittag: Mehrere Demos in Münchner Innenstadt

Am Samstag von 12 bis 18.30 Uhr demonstriert die Organisation „women.life.freedom.munich“ am Max-Joseph Platz. Es geht um die „Bedeutung der demokratischen Prozesse im Iran für die Sicherheit im Nahen Osten und der Welt“. 3000 bis 3500 Menschen sind hierfür angekündigt.

Am Samstag von 13 bis 19 Uhr ist ein Demo-Zug mit 4000 angekündigten Teilnehmern der Organisation „München steht auf“ unter dem Motto „Wir wollen Frieden“ geplant. Der Weg: Königsplatz – Brienner Str. – Augustenstr. – Schellingstr. – Türkenstr. – Georgenstr. – Friedrichstr. – Habsburgerpl. – Friedrichstr. – Kaiserstr. – Kaiserpl. – Bismarkstr. – Herzogstr. – Leopoldstr. – Ludwigstr. – Theresienstr. – Arcisstr. – Brienner Str. - Königsplatz. Am Samstag von 14 bis 19 Uhr findet dann eine Demo „Gemeinsam gegen den Krieg (angemeldet sind bis zu 1500 Teilnehmer) am Odeonsplatz statt.



Der Großeinsatz der Polizei Sicherheit bei der Siko: 4500 Polizisten aus Bayern und anderen Bundesländern sowie 300 Bundespolizisten sind am Wochenende im Einsatz. Viel mehr als im Vorjahr: 2022 waren es noch 3500 Beamte gewesen. Die Münchner Polizei meldete am Freitag, dass die bisherigen Siko-Aktionen störungsfrei verlaufen seien. Insgesamt seien etwa 1000 Halteverbotsschilder in der Stadt aufgestellt worden, bis Stand Freitagvormittag hätten dennoch rund 100 Autos abgeschleppt werden müssen. Insgesamt stünden 700 Sperrgitter parat, circa 1200 Gullydeckel seien versiegelt worden. Hubschrauber kreisten über der Stadt, Sprengstoff-Spürhunde waren im Einsatz und auch Autos wurden untersucht.

Am Odeonsplatz: Größte Demo am Sonntagnachmittag

Weitere kleinere Demos am Samstag: 11 bis 13 Uhr am Karl-Stützel-Patz demonstriert der „AfD Kreisverband München Ost“ „Gegen Waffenlieferungen“ (300 Menschen), 12 bis 18 Uhr am Rindermarkt geht es „gegen die Anwesenheit des Außenministers des Mullah-Regimes“ bei der Siko (100 Menschen) und von 14 bis 17.15 Uhr ist am Gärtnerplatz ein Protest für die Menschenrechte im Iran (100 Menschen).



Die größte Demo am Sonntag findet von 10 bis 15 Uhr am Odeonsplatz statt: die „Iran Demonstration gegen die iranische Regierung“. 3000 Menschen werden hier erwartet, eine Delegation mit 20 Leuten auch am Lenbachplatz.



Am Sonntag von 14 bis 15 Uhr ist am Max-Joseph-Platz eine Demo von „Pulse of Europe“ für „ein souveränes und resilientes Europa“ geplant, mit 500 Teilnehmern. Am Karl-Stützel-Platz wollen 100 Menschen von 12 bis 17 Uhr gegen die Anwesenheit des Außenministers des Mullah-Regimes bei der Siko demonstrieren.

