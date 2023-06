Slipknot-Show am Samstag: Alle Infos zum München-Konzert auf dem Königsplatz

Von: Christian Einfeldt

Am 24. Juni spielt Slipknot live auf dem Münchner Königsplatz. (Symbolbild) © Gonzales Photo/Imago

Anlässlich ihrer „The End, So Far World Tour 2023“ macht Heavy Metal-Band Slipknot Halt in München. Das sind die wichtigsten Infos im Vorfeld ihrer Show am 24. Juni.

München – Bei Slipknot treffen Einflüsse aus Heavy Metal und Hard Rock auf 28 Jahre Bandgeschichte. Die Band rund um Sänger Corey Taylor ist auf Welt-Tour und machen am Samstag (24. Juni 2023) auch am Münchner Königsplatz Halt. Zu den bekanntesten Songs der US-amerikanischen Metalband aus Iowa zählen unter anderem „Duality“ oder „Psychosocial“.

Seit September 2022 umfasst die potenzielle Live-Setlist weitere Songs, die auf Namen wie „The Dying Song (Time To Sing)” oder „Yen“ hören. Slipknot hat ein neues Album im Gepäck und damit Anlass genug auf einen fulminanten Abend zu hoffen. Tz.de hat im Vorfeld alle wichtigen Informationen zum Rock-Event am Königsplatz.

Slipknot live in München: Diese Vorbands eröffnen den Abend auf dem Königsplatz

Auch wenn der letzte Albumtitel (The end, so far“) darauf anspielen könnte – Slipknot hat noch lange nicht genug vom Showgeschäft. In München kann man sich davon am Samstag ein Bild machen. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Als Vorbands eröffnen Disturbed und I Prevail den Abend.

Während Disturbed als Heavy Metal-Band bereits seit 1994 aktiv ist, formierte sich I Prevail im Jahre 2013. Generationstreffen auf dem Münchner Königsplatz: Größere Bekanntheit erlangte I Prevail übrigens, als die Band aus „Blank Space“ von Taylor Swift, die 2024 ebenfalls in München gastiert, einen Metal-Song gemacht hatte.

Slipknot spielt auf dem Königsplatz: Gibt es noch Tickets für die Live-Show am 24. Juni in München?

Wenige Tage vor Beginn der Show können Fans sich noch Tickets für die Slipknot-Liveshow sichern. Ticketanbieter Eventim oder Ticketmaster haben noch ein verfügbares Kontingent. Während die Slipknot Show am 21. Juni in Berlin ausverkauft ist, gibt es für den 24. Juni noch Stehplatz-Tickets, die etwa bei Eventim je nach Kategorie zwischen 100 Euro und 128,75 Euro kosten.

Anfahrt zum Slipknot-Konzert: So kommen Sie am besten zum Münchner Könmigsplatz

Nach dem Kiss-Konzert am vergangenen Samstag ertönen am 24. Juni wieder laute und verzerrte Rock-Gitarren auf dem Münchner Königsplatz. Die Maskierung, sie bleibt – statt Glam-Rock der 1970er Jahre, gibt es aber Heavy Metal aus den 90er und 2000er, statt schwarz-weißer Schminke, monströse Masken. Der Münchner Königsplatz ist immer wieder Austragungsort von Open-Air-Konzerten. Die vielen geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeiten können eindrucksvolle Momente kreieren – sind gleichzeitig Grund dafür, dass es im Umfeld des Königsplatzes kaum Parkplätze gibt.

Mit der MVG und den Linien U2 und U8 (beide bis Königsplatz) und der U1 (bis Stiglmaierplatz) kommt man da schon deutlich entspannter ans Ziel. Auch die Fahrt zur Station Karolinenplatz mit den Tram-Linien 27 und 28 stellt eine gute Alternative dar. Für Slipknot-Fans, die außerhalb Münchens anreisen, empfiehlt es sich, den Königsplatz vom Hauptbahnhof München zu Fuß zu erreichen. Zum einen können Autofahrer im Umfeld zahlungspflichtige Parkplätze nutzen. Andererseits erwartet einem eine Strecke von nur zehn Minuten bis zum Königsplatz.

Bis zu 27 Grad warm: Das sind die Wetter-Aussichten für die Slipknot-Show am 24. Juni

Live-Shows von Slipknot sind weltweit bekannt für Energie, Moshpits und Pyro. Wenn auch Temperaturen bis zu 26 Grad keine derartige Hitze erwarten lassen, geht am Samstag dennoch Vorsicht vor. Etwas Wolken, viel Sonne und Temperaturen bis zu 27 Grad: Das sind aktuellen Wetterprognosen. Zusätzlich hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Bayern bereits eine Hitzewarnung ausgegeben. Das heißt: Auch die hartgesottenen Slipknot-Fans sollten an dem Abend in München nicht auf Wasser und Sonnencreme verzichten.

