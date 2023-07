Show-Hammer des Jahres in München löst wirres Ticket-Chaos aus: Taylor-Swift-Fans sprechen von „Farce“

Von: Katarina Amtmann

Taylor Swift kommt im Sommer 2024 nach München. Der Vorverkauf für die Deutschland-Konzerte erhitzte aber die Gemüter der Fans.

München - Sängerin Taylor Swift kommt nach München. Im Rahmen ihrer The Eras-Tour spielt die US-Amerikanerin 2024 zahlreiche Konzerte in Europa - sehr zur Freude ihrer Fans. Weitere Konzerte in Deutschland finden in Gelsenkirchen und Hamburg statt. Der Vorverkauf für München startete am Mittwoch, 12. Juli, um 13 Uhr. Doch wer dachte, sich einfach schnell ein Ticket kaufen zu können, wurde eines Besseren belehrt.

„Für uns ein Novum“ - Ticket-Verkauf für Taylor Swift nur mit Zugangscode

Denn ohne Zugangscode ging nichts. Und um den zu bekommen, mussten sich interessierte Fans bis zum 23. Juni per Mail bei Eventim registrieren. „Dieses Prozedere ist für uns ein Novum“, teilte der Veranstalter FKP Scorpio auf Anfrage unter Verweis auf das Management der Künstlerin mit.

Wer diese Frist verpasst hatte, hatte von vorneherein keine Chance auf Konzertkarten. Doch selbst wer sich registriert hatte, konnte Pech haben. Denn: Nicht jeder Fan wurde überhaupt zum Vorverkauf zugelassen. Wer sich registriert hatte, bekam Anfang Juli eine Mail. In dieser stand entweder der Zugangscode für den Vorverkauf oder die Information, dass man nur einen Platz auf der Warteliste erhalten hat. Dieses System sorgte für Unmut: „Ich darf nicht mal am Taylor-Swift-Vorverkauf teilnehmen????“, schrieb etwa eine Person nach Erhalt der E-Mail fassungslos auf Twitter.

Taylor Swift kommt 2024 ins Münchner Olympiastadion (Archivbild). © IMAGO / ZUMA Wire Felix Hörhager/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Collage: Merkur.de)

Taylor Swift kommt nach München: Ticket-Vorverkauf sorgt für Ärger - „Darf nicht mal teilnehmen?“

Wer eine Mail mit Zugangscode bekam, konnte sich aber trotzdem noch nicht sicher sein. Eventim wies in der E-Mail selbst daraufhin, dass ein Zugangscode keine Garantie für Tickets sei.

Die erfolgreichen Ticket-Jäger freuten sich nach dem Vorverkauf lautstark in den Sozialen Medien. Andere äußerten Unverständnis: „Der Vorverkauf für TaylorSwift bei @eventimDE war ne Farce! Ernsthaft! Dann verlost die Karten doch lieber gleich direkt als diese Verarsche mit Warteraum und so zu machen. War schon vor 11 Uhr drin/dabei und kam zur Bestellung um ca. 11:45 Uhr und obwohl alle Kategorien angeblich verfügbar waren, konnte ich nix anklicken und nichts bestellen. Irgendwann konnte ich die Anzahl der Tickets dann tatsächlich eingeben. Klick auf ‚bestellen‘ und dann kam ständig ne Fehlermeldung. Ich wünschte, ich hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt zu bestellen, dann hätte ich mir die Enttäuschung erspart jetzt“, ärgert sich eine Person auf Twitter nach dem Vorverkauf für Hamburg, der um 11 Uhr begonnen hatte.

„Farce“: Ärger um Taylor-Swift-Tickets für Konzert in Münchner Olympiastadion

Einige Fans wunderten sich auch darüber, dass ihnen noch über eine Stunde nach Beginn des Vorverkaufs für München plötzlich wieder verfügbare Tickets angezeigt wurden, der Code aber nicht eingegeben werden oder die Karten nicht gekauft werden konnten.

Doch alle erfolgreichen Taylor-Swift-Fans werden ihr Idol im Sommer 2024 live erleben. Am 27. und 28. Juli tritt die Sängerin von Hits wie „Antihero“ oder „Blank Space“ im Münchner Olympiastadion auf.

Erst kürzlich begeisterte Pink die Münchner mit ihrer Summer-Carnival-Tour. An zwei Abenden trat die Amerikanerin im Olympiastadion auf. (kam)

