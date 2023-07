„Mädchen haben geweint“: „Rolling Loud“ am Samstag kurz vor Abbruch – Kendrick Lamar kann doch noch auftreten

Von: Armin Rösl

Nur dank eines Großeinsatzes der Polizei konnte das „Rolling Loud“-Festival am Samstag fortgesetzt werden. Sicherheitskräfte sollen abgehauen sein. Am Abend beruhigte sich die Lage.

München - Bevor der deutsche Rapper Luciano auf der Hauptbühne („Loud Stage“) am frühen Samstagabend an der Reihe war, kam es zum Chaos. Ein Gedränge vor der Absperrung zu einem Teilbereich vor der Bühne (dort sind zwei Segmente eingerichtet und mit Zaunelementen voneinander getrennt) hatte zur Folge, dass viele Besucherinnen und Besucher über die Zäune kletterten. Dies wiederum hätte beinahe zum Abbruch des Festivals geführt.

Zu viele Menschen waren in die vorderen Bereiche gelangt, im Gedränge wurde die Stimmung immer aggressiver. Und teilweise auch die Angst. „Mädchen haben geweint“, berichtet ein Festivalbesucher. Ein anderer erzählt, dass Sicherheitskräfte aufgrund des Chaos‘ resigniert die Sachen gepackt hätten und gegangen seien.

Lil Tjay am Samstagabend bei „Rolling Loud“ in München. © rm

Gedränge beim „Rolling Loud“: Erst Großeinsatz der Polizei schafft Ordnung

Ein Großaufgebot der Polizei konnte das Chaos und Gedränge lichten, indem sie Fans aus dem vorderen Bereich wieder aus dem Segment brachten. Auf der Bühne war das Programm unterbrochen. Zeitweise stand der Abbruch des Festivals im Raum. Immer wieder kam die Durchsage, man möge bitte nicht über die Wellenbrecher-Zäune (etwa bauchhoch) klettern oder springen. Nach der Polizeiaktion blieb es friedlich, die Party konnte weitergehen.

Am späten Nachmittag stand das Festival kurz vor dem Abbruch. Ein Großaufgebot der Polizei sorgte wieder für Ordnung und Ruhe. © rm

Sein Set muss Luciano zwar mit Verspätung starten, doch er lieferte ab: Beste Stimmung vor und auf der Bühne, jetzt ist „Rolling Loud“ wieder das, was es sein sollte und wollte: eine der größten Hip-Hop- und Rap-Partys der Welt. Luciano, der Rapper aus Berlin, bietet den Leuten eine positiv energiegeladene Show, das Chaos davor ist vergessen.

Fans warfen Steine auf Security – Auftritt von Rapper muss verschoben werden

Weiter geht‘s mit dem deutschen Rapper Ufo361 (dessen Auftritt am Freitagabend kurzfristig storniert wurde, weil zuvor Fans Steine auf Sicherheitsleute geworfen hatten, weshalb der Veranstalter die zweite Bühne, die „Snipes Stage“, für den Rest des Abends schloss) und J.I.D. auf der „Snipes Stage“ sowie mit Lil Tjay, Lil Uzi Vert und dem Hauptact, Kendrick Lamar, auf der Hauptbühne. Lil Uzi Vert, 27-jähriger Rapper aus den USA, zieht eine Party vom Feinsten ab und wendet sich immer wieder persönlich dem Publikum zu. Ein Superstar ganz nah, einer von vielen, beinahe einer zum Gernhaben.

J.I.D. auf der zweiten, kleineren Bühne am Samstag. © rm

Kurz-Interview mit dem offiziellen „Rolling Loud“-DJ Five Venoms Der US-DJ Five Venoms ist von Beginn an der offizielle DJ des „Rolling Loud“-Festivals. In einer kurzen Pause sprachen wir mit ihm. DJ Five Venoms, „Rolling Loud“ ist zum ersten Mal in Deutschland. Wie ist Ihr erster Eindruck? DJ Five Venoms: Die Energie im Publikum ist unglaublich stark. Selbst bei noch nicht so bekannten Acts, die nachmittags auftreten, singen die Leute mit und tanzen. Das ist großartig. Was ist Ihr Gefühl, wenn Sie auf der „Rolling Loud“-Bühne stehen? DJ Five Venoms: Ich möchte die Leute unterhalten, sie zum Tanzen bringen. Das ist meine Aufgabe, das macht Spaß. Es ist unglaublich, vor so vielen Leuten aufzulegen und sie feiern zu sehen. Hätten Sie je gedacht, dass das Festival so groß wird und als größtes seiner Art auf der Welt gilt? DJ Five Venoms: Niemals. Es ist schön zu sehen, wie es gewachsen ist und was es ist: viele Superstars bei einem Festival. So haben die Leute die Möglichkeit, alle zu sehen. Auch in Europa. Sie sind zum ersten Mal in München. Haben Sie Gelegenheit, sich auch die Stadt anzusehen? DJ Five Venoms: Während des Festivals nicht. Aber ich reise erst am Dienstag wieder ab und werde den Montag für die Stadt nutzen.

Solo-Auftritte von Stars auf „Rolling Loud“ – Moshpits im Publikum

„Rolling Loud“ ist auch: Superstars, die fast allesamt ohne Band spielen, die Musik kommt entweder von einem DJ oder aus der Konserve. Und ob der Sprechgesang tatsächlich immer live ist, darüber wird in der Zuschauermenge kontrovers diskutiert. Egal, eine der wichtigsten Botschaften bei fast allen Künstlern ist: „one, two, three!“ und auf Kommando dröhnt der Bass und hüpft die Menge. Moshpits, wie man sie von den Toten Hosen und den Heavy-Metal-Legenden Anthrax kennt - diese beiden Bands wiederum dürften nur die wenigsten der Zehntausenden Festivalbesucher kennen, egal, ist eine andere Generation.

„Rolling Loud“: eines der größten Hip-Hop/Rap-Festivals der Welt – jetzt auch in München

„Es ist schon Wahnsinn, dass all diese Weltstars hier bei einem Festival sind“, sagen Nick, Jürgen, Daniel, Benedikt, Leonhard und Philipp. Die 16- bis 19-Jährigen sind aus Augsburg und München und urteilen über „Rolling Loud“ mit einem Wort, das beim Festival oft fällt: „krass“. Das erste „Rolling Loud“ fand 2015 in Miami (USA) statt, im Laufe der Jahre hat es sich zu einem der größten Hip-Hop/Rap-Festivals der Welt etabliert, das erstmals in Deutschland Station macht. In der zumindest für drei Tage Hip-Hop- und Rap-Hauptstadt München.

„Krass“: Nick, Jürgen, Daniel, Benedikt, Leonhard und Philipp (v.li.) aus Augsburg und München. © rm

Dass es zu aggressiven Stimmungen unter Fans gekommen ist, dazu sagen Nick, Jürgen, Daniel, Benedikt, Leonhard und Philipp einhellig: „Der Veranstalter hat wohl unterschätzt, wie viele Leute kommen, und scheint deshalb überfordert zu sein.“ Wie viele Menschen tatsächlich am Freitag und Samstag bei „Rolling Loud“ waren, darüber gibt es von den Veranstaltern - Live Nation und Leutgeb Entertainment (letztere hat vergangenes Jahr auch die drei Großkonzerte in Riem veranstaltet mit Andreas Gabalier, Helene Fischer und Robbie Williams) - bislang keine offiziellen Zahlen.

Kendrick Lamar auf „Rolling Loud“ in München – auch Stars wie David Alaba und Serge Gnabry zu Gast

Sprechgesang, meistens mit Auto-Tunes unterstützt, ein immer wiederkehrendes „one, two, three“, sich in Pose schmeißen und dann wieder hüpfen - das sind die Zutaten, aus denen die heutigen Hip-Hop/Rap-Stars geschnitzt sind. Der Bass dröhnt wuchtig aus den Boxen und lässt T-Shirts, Hosen, Kleider und alles, was darunter ist, erzittern. „Rolling Loud“ bietet die große Show für die junge Generation, eine Party, die am Samstagabend mit dem Hauptact Kendrick Lamar chillig endet. Er gilt unter Fans als „lyrisch“ und abwechslungsreich, fürwahr sprechsingt er mehr als ein „one, two, three“ und hat mehr zu bieten als Bass.

Superstar Kendrick Lamar war der Hauptact am Samstagabend in München. © rm

Mitunter soulige Elemente in seiner Musik, die eher ruhig daherkommt und mit der er weltweit als einer der Besten gilt. 2022 trat er, ebenso wie die Hip-Hop-Legenden Snoop Dogg und Dr. Dre, in der Halbzeitshow des Superbowl auf. Ein würdiger Abschluss des zweiten Festivaltages, nach dem es zunächst nicht ausgehen hatte. Apropos Stars: im Partyvolk auf dem Messeglände in Riem gesehen wurden unter anderem die Fußballstars David Alaba (Real Madrid) und Serge Gnabry (FC Bayern München).

Sonntag letzter Festival-Tag: Hauptact Travis Scott bei heißen Temperaturen

Am heutigen Sonntag geht das „Rolling Loud“-Festival zu Ende. Los geht‘s um 13 Uhr mit dem offiziellen „Rolling Loud“-DJ Five Venoms, für 20.30 Uhr ist der Hauptact Travis Scott angekündigt. Nicht zuletzt aufgrund der neuerlich zu erwartenden Hitze raten die Veranstalter via „Rolling Loud“-App den Besuchern, ausreichend zu trinken. Auf dem Festivalgelände stehen kostenlos 300 Trinkwasserspender zur Verfügung.

Chillen in der Abendsonne - auch das ist auf dem Festivalgelände möglich. © rm

