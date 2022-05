„75 Jahre Münchner Merkur“: So hat damals alles begonnen

Von: Stefan Sessler

Handarbeit: So wurde der Merkur früher produziert.

München – Ganz, ganz am Anfang der Merkur-Geschichte haben unsere Reporter die Menschen in der Region gefragt, was sie von einer neuen Zeitung erwarten. Die Antworten wurden in der allerersten Ausgabe abgedruckt.

Eine adelige Dame sagte: „Hoffentlich bringt der MM auch etwas für oberflächliche Menschen wie mich.“

Rennfahrer Hans Stuck sagte: „Lieber MM, könntest du nicht die Polizei überzeugen, dass ein Auto beim besten Willen nicht unter 50 km/h laufen kann?“

Der Schauspieler Axel von Ambesser sagte: „Ich halte es für eine Katastrophe, dass noch eine weitere Zeitung in München erscheint. Ich bin ein manischer Zeitungsleser und verschlinge jede Zeile. Ich sehe dadurch den endgültigen Zusammenbruch meines Privatlebens.“

Ein Blumenmütterl vom Viktualienmarkt sagte: „Ich wünsch mir a guate Brill’n, an starken Kaffee und von Ihnen was fürs Herz.“

Die Antworten sind Erbe und Auftrag zugleich. Nicht lügen, nicht langweilen und was fürs bayerische Herz. Viel knapper kann man Anspruch und Selbstverständnis des Münchner Merkur, der anfangs noch Münchner Mittag hieß, nicht auf den Punkt bringen. Im Winter 1947 bildeten sich bei Eiseskälte lange Schlangen, wenn unsere Zeitung erschien. Papier war kostbar, die Militärregierung hatte Umfang und Auflage streng limitiert. Längst nicht jeder, der eine Ausgabe, Preis 20 Pfennig, wollte, bekam auch eine. Der Münchner Mittag war die zweite Tageszeitung im München der Nachkriegszeit, die von der amerikanischen Militärregierung eine Lizenz erhielt. Die „Süddeutsche Zeitung“ erschien immer dienstags, donnerstags und samstags, der Münchner Mittag kam jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag heraus.

Ich wünsch mir a guate Brill’n, an starken Kaffee und von Ihnen was fürs Herz.

Der Merkur war gewissermaßen ein Nachfolgeblatt einer eingestellten Zeitung im Zweiten Weltkrieg: der Münchner Zeitung. Die war am 31. März 1943 von den Nationalsozialisten gestoppt worden. Noch heute erinnert das Titelblatt des Merkur in jeder Ausgabe an seinen Vorgänger: Im Zeitungskopf steht noch immer die „Münchner Zeitung“.

Schon im Sommer 1948 existierten Lokalredaktionen in Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Wolfratshausen und Starnberg. Immer zwei Seiten des Blatts waren dem jeweiligen Lokalbereich gewidmet. Bis 1950 gab es Verträge mit zehn Eigentümern ehemaliger Heimatzeitungen. Später kamen weitere Lokalausgaben hinzu, heute zählt der Merkur 23 Ausgaben. Das Besondere: Alle Heimatzeitungen behielten ihre Titel, der Münchner Merkur heißt in Wolfratshausen Isar-Loisachbote und in Schongau Schongauer Nachrichten. Die meisten Heimatredaktionen hatten zum Zeitpunkt der Übernahme schon viele Jahre den Lokaljournalismus vor Ort geprägt. Der Merkur ist in seiner Gesamtheit daher nicht erst 75 Jahre alt, sondern noch viel, viel älter.

Merkur-Geschäftsführer Daniel Schöningh. © Marcus Schlaf

Im Februar 1982 verkaufte der frühere Verleger und Chefredakteur Dr. Felix Buttersack seine Merkur-Beteiligung an den heutigen Verleger und Herausgeber Dr. Dirk Ippen. Verleger Wolfgang Huck gab seine Anteile an Alfons Döser weiter, heutiger Mitherausgeber des Münchner Merkur und Verleger des Oberbayerischen Volksblatts, das Inhalte aus dem Mantelteil des Merkur übernimmt.

Seit 2010 leitet Daniel Schöningh, Neffe von Dr. Dirk Ippen, den Verlag als Geschäftsführer. Er sagt: „Ich bin stolz und dankbar, dass wir den 75. Geburtstag des Merkur feiern dürfen. Unser Herz schlägt schon immer für Oberbayern und für unsere Leser.“ Das traditionsreiche Pressehaus in der Bayerstraße in München beherbergt neben dem Merkur auch die tz und die beiden Radiosender Charivari und Arabella. „Es gibt in München kein vergleichbares Medienhaus wie unseres“, sagt Geschäftsführer Schöningh.

Längst kann man Nachrichten aus der Region und aus aller Welt auch im Internet nachlesen. „Merkur.de ist eine Erfolgsgeschichte sondergleichen“, sagt Daniel Schöningh. „Ippen Digital hat den Online-Journalismus revolutioniert – mit einer Zentralredaktion, die mehr als fünfzig regionale Portale rund um die Uhr mit News versorgt.“

Vieles wandelt sich rasend schnell. Aber es sind die Nachrichten und die Geschichten hinter den Nachrichten, die unsere Leser bewegen. Schon immer. Oder in den Worten eines Münchner Straßenkehrers, der vor 75 Jahren erzählte, was er von unserer Zeitung erwartet: „Ja mei, d’ Wahrheit halt. Es wird heit ja so vui glong, dass d’ Wahrheit scho des Wichtigste is, was ma si’ wünschen ko.“ Dem ist auch ein Dreivierteljahrhundert später nichts hinzuzufügen. STEFAN SESSLER

