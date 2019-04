Blitzmarathon 2019 in München: Hier stehen am Mittwoch die Blitzer

Vorsicht, am Mittwoch wird in München geblitzt!

Alle Standorte!

Vorsicht, am Mittwoch wird geblitzt! Hier finden Sie zum Blitzmarathon im April 2019 in München eine Übersicht über alle Kontrollen und Blitzer.

Zum siebten Mal geht die bayerische Polizei mit einem „Blitzmarathon“ gegen Raser vor. In München gibt es 128 Messstellen, an denen die Radar- und Lasergeräte in den 24 Stunden zwischen Mittwoch, 2. April, 6 Uhr, und Donnerstag, 4. April, 6 Uhr, zeitweise aufgestellt werden.

Hier finden Sie eine Übersicht, wo die Blitzer in München beim Blitzmarathon 2019 stehen. Wo nicht anders vermerkt, handelt es sich um Tempo-30-Zonen.

Mittlerer Ring

• Tempo 60: Isarring, Landshuter Allee

Altstadt-Lehel

• Tempo 50: Steinsdorfstr.

Ludwigs-/Isarvorstadt

Bavariaring Höhe Stielerstr., Pestalozzistr., Ruppertstr., Thalkirchner Str., Zenettistr.

Maxvorstadt

Görresstr., Luisenstr., Schellingstr., Tengstr.,

Schwabing-West

Birnauer Str., Caracciolastr. Friedrichstr., Hagedornstr., Rümannstr.

• Tempo 50: Schleißheimer Str.

Au-Haidhausen

Elsässer Str., Hochstr., Kirchenstr., Welfenstr., Zeppelinstr.,

Sendling/S.-Westpark

Ehrwalder Str., Fallstr., Implerstr., Johann-Clanze-Str., Pfeuferstr., Siegenburger Str.

• Tempo 50: Plinganserstr.

Schwanthalerhöhe

Ganghoferstraße, Kazmairstraße.

Neuhausen-Nymphenburg

Dall’Armistr., Dom-Pedro-Pl., Lazarettstr., Marlene-Dietrich-Str., Richelstr., St.-Galler-Str., Volpinistr., Jagdstr.

• Tempo 50:Dachauer Str.

Moosach

Allacher Str., Bingener Str., Hugo-Troendle-Str., Netzerstr., Rathgeberstr.

• Tempo 60: Wintrichring

Milbertshofen-Am Hart

Hugo-Wolf-Str., Keferloherstr., Kollwitzstr.

• Tempo 50: Ingolstädter Str.

Schwabing-Freimann

Grusonstr., Paul-Hindemith-Allee

• Tempo 50:Leopoldstr., Ungererstr.

Bogenhausen

Denninger Str., Daphnestr., Elektrastr., Hörselbergstr., Johanneskirchner Str., Oberföhringer Str.

Berg am Laim

Waldstraße

• Tempo 50: Berg-am-Laim-Str./Baumkirchner Str.

Trudering-Riem

Am Moosfeld, Gartenstadtstr., Graf-Lehndorff-Str., Halfinger Str., St.-Augustinus-Str., Wardeinstr., Zehntfeldstr.

• Tempo 50: Töginger Str.,

Ottendichler Str.

Ramersdorf-Perlach

Gerhart-Hauptmann-Ring, Gustav-Heinemann-Ring, Nawiaskystr., Neubiberger Str., Pfälzer-Wald-Str., Schumacherring, Weidener Str., Wilramstr., Wolframstr.

• Tempo 50: Claudius-Keller-Str., Carl-Wery-Str./Arnold-Sommerfeld-Str., Karl-Marx-Ring/Hugo-Lang-Bogen, Ständlerstr.

Obergiesing

Ichostr., Lincolnstr., Marklandstr. Silberhornstr., Untersbergstr.

Untergiesing-Harlaching

Gerhardstr., Harthauser Str., Heilmannstr., Langobardenstr., Oberbiberger Str., Säbener Str.

• Tempo 50: Grünwalder Str.

Thalkirchen-Ober-sendling-Forstenried-Fürstenried-Solln

Diezweg, Graubündener Str./Pontresinaweg, Grünbauerstr., Herterichstr., Rohrauerstr., Stäblistr., Watteaustr.

• Tempo 30 vor Schulen:Boschetsrieder Str., Kreppeberg

Hadern

Schröfelhofstr.

Pasing-Obermenzing

Bergsonstr., Blumenauer Str., Josef-Felder-Str., Pippinger Str.

• Tempo 50: Verdistr.

Aubing-Lochhausen-Langwied

Am Langwieder Bach, Langwieder Hauptstr., Mainaustr.

• Tempo 50: Bodenseestr., Hans-Steinkohl-Str.

Allach-Untermenzing

Hitlstr., Karl-von-Roth-Str., Schöllstr., Weinschenkstr.

• Tempo 50: Von-Kahr-Str.

Feldmoching-Hasenbergl

Aschenbrennerstr., Toni-Pfülf-Str.

• Tempo 30 vor Schulen:Karlsfelder Str.

Laim

Guido-Schneble-Str.

• Tempo 50: Fürstenrieder Str.