Ja zur Wiesn 2022: OB Reiter verkündet Oktoberfest-Entscheidung - und gibt Münchnern Versprechen

Von: Katharina Haase

Zweimal ist das Oktoberfest coronabedingt abgesagt worden. Nun hat OB Dieter Reiter (SPD) mit ernster Miene die Entscheidung zur diesjährigen Wiesn verkündet.

Oktoberfest 2022 in München: Entscheidung ist gefallen.

Entscheidung ist gefallen. Oberbürgermeister Dieter Reiter sagt Ja zur Wiesn.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

OB Reiter: Oktoberfest 2022 findet statt wie immer – Alt-OB skeptisch

Update vom 29. April, 19.06 Uhr: Münchens Alt-Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) rechnet mit einer neuen Corona-Welle im Herbst und glaubt noch nicht an ein Oktoberfest wie früher. „Ich kann mir vorstellen, dass letztlich eine sehr reduzierte Wiesn stattfindet, die aber mit dem Wiesn-Gefühl, das viele Münchner lieben, nichts zu tun hat“, sagte der 74-Jährige der Münchner „Abendzeitung“ (Samstag). „Eine endgültige Entscheidung fällt in allerletzter Minute. Und nicht in München. Sondern in Berlin“, sagte Ude. Er selbst werde „vermutlich nicht“ mitfeiern. Dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in diesen Wochen Festzelte besucht habe und sich mit Maßkrug, ohne Maske fotografieren ließ, finde er „sehr befremdlich, peinlich“. Ab 17. September soll auf der Theresienwiese - nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona - erstmals wieder das Oktoberfest gefeiert werden.

Update vom 29. April, 12.49 Uhr: Mit ernster Miene verlässt Reiter anschließend den Konferenztisch. Seine Zweifel sowie die eindeutige Kritik am bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) hallen nach.

Update vom 29. April, 12.45 Uhr: Reiter gibt zu verstehen, dass er selbst nicht glücklich ist, mit der Entscheidung eine uneingeschränkte Wiesn 2022 stattfinden zu lassen. Er sei jedoch in Absprache mit Gesundheitsminister Lauterbach zu dem Schluss gekommen, dass weder eine Absage noch ein eingeschränktes Stattfinden rechtlich nicht vertretbar gewesen wäre.

Er hoffe deshalb, dass sich die pandemische Lage im Herbst nicht wieder verschlimmere und eine kurzfristige Absage der Wiesn nach sich ziehen werde. Reiter verspricht jedoch, dass - sollte eine solche Absage doch noch passieren - die Kosten nicht auf den Münchner Steuerzahler zurückfallen werden.

Er werde nun alles weitere in die Wege leiten, damit das Stattfinden des Oktoberfests 2022 im Mai im Stadtrat dingfest gemacht werden könne.

Oktoberfest-Ja! Die Wiesn 2022 wird also stattfinden

Update vom 29. April, 12.35 Uhr: Auch aus infektiologischer Sicht haben sich die Bedingungen geändert, fährt Reiter fort. Die Lage sei nicht mehr die, die ihn im Winter dazu veranlasste an einem Stattfinden der Wiesn 2022 zu zweifeln. Die Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Pandemie seien weitegehend abgeschafft.

Weder der Bund noch der Freistaat Bayern hätten Regelungen erlassen, die eine Zugangsbeschränkungen durch die Stadt zur Wiesn 2022 rechtfertigten. Dies entziehe ihm die rechtliche Grundlage zu solchen Verfügungen. Reiter nannte als Beispiele 3G oder 1G, also Zugang für vollständig Geimpfte, Genesene oder Negativ-Getestete (3G) sowie nur für aktuell Getestete (1G). Also habe er sich an die Regierung und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewandt, mit dem er sich seitdem mehrfach besprochen habe.

Die Lage sei schwierig, wenn einerseits der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) vor einer Wiesn ohne Zugangsbeschränkungen warnt, während der Ministerpräsident sich ohne Abstand und Maske auf allen Volksfesten tummele. „Man kann - so wie in Bayern geschehen - das „Team Vorsicht“ auch auflösen und daraus ein „Team Volksfest-Hopping“ machen“, stichelt Reiter.

Update vom 29. April, 12.35 Uhr: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) beginnt nun mit der Pressekonferenz im Münchner Rathaus. Er habe sich die Entscheidung, die er nun verkündet definitiv nicht leicht gemacht, so Reiter. Anders als viele, die bereits seit Wochen auf Social Media dazu drängen die Wiesn stattfinden zu lassen. „Der Applaus in den Bierzelten und in den sozialen Medien sei natürlich gesichert, „wenn man Versprechungen macht, für die man nicht verantwortlich ist,“ so Reiter.

Für ihn gebe es zwei wichtige Punkte, die bei der Wiesn-Entscheidung wichtig seien. Zum einen habe er bereits vor Wochen gesagt, dass er angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine, sich keine fröhliche Volksfeststimmung in München vorstellen könne. Niemand könne sicher sein, wie sich die Situation im Herbst darstelle, deshalb sei es vorab keine Rechtfertigung und kein Grund, die Wiesn nicht stattfinden zu lassen. Er wolle nicht der sein, der moralisierend den Zeigefinger hebe, wenn andere die Wiesn trotz Krieg besuchen wollten. Aus politischer Sicht sei eine Absage also nicht gerechtfertigt.

Update vom 29. April, 12.10 Uhr: In wenigen Minuten startet die Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zur Verkündung der Entscheidung um das Oktoberfest 2022. Trotz vieler Vorzeichen für ein „Ja“ zur Wiesn, wird die Entscheidung mit Spannung erwartet. Die große Frage nach möglichen Corona-Einschränkungen steht noch im Raum. Zudem hatte Reiter vor wenigen Wochen erklärt, dass er sich eine freudige Wiesn angesichts der aktuellen Lage des Angriffskriegs auf die Ukraine durch Russland nicht vorstellen könne.

Update vom 29. April, 10.00 Uhr: Während in München die Verkündung durch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit der Entscheidung zum Stattfinden der Wiesn 2022 mit Spannung erwartet wird, hält sich die Corona-Inzidenz im Freistaat nahezu konstant. Am Freitagmorgen meldete das RKI eine Inzidenz von 788 in Bayern, was etwa dem Niveau der Vorwoche (780) entspricht. Die Inzidenz ist schon lange nicht mehr sehr aussagekräftig, da die aktuell vorherrschende Omikron-Variante einen sehr milden Verlauf hat und sich zudem viele Infizierte keinem PCR-Test mehr unterziehen.

Oktoberfest 2022: Söder will die Wiesn - „Moment der Lebensfreude“

Ministerpräsident Markus Söder hält in einem Interview mit dem Münchner Merkur das Stattfinden des Oktoberfests für richtig und wichtig. Die Entscheidung obläge jedoch der Stadt. Sollte eine Wiesn stattfinden, so Söder, würde man wohl auf jegliche Corona-Maßnahmen verzichten. Jedoch sieht der Ministerpräsident das Problem aktuell eher bei dem Krieg in der Ukraine als bei der pandemischen Lage. Die Entscheidung, das Fest trotz der schrecklichen Geschehnisse stattfinden zu lassen, sei eine Gratwanderung, so Söder. Man sollte den Menschen diesen Moment der Lebensfreude jedoch nicht verwehren.

Oktoberfest 2022: OB Reiter verkündet heute große Wiesn-Entscheidung

Erstmeldung vom 29. April, 6.40 Uhr: München - Zwei Jahre in Folge wurde das weltberühmte Oktoberfest auf der Theresienwiese in München aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Am heutigen Freitag nun will Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die mit Spannung erwartete Entscheidung über die Wiesn 2022 verkünden.

Die Hoffnung ist groß, nicht nur bei jenen, die die Wiesn gerne besuchen, sondern auch bei den Wirten und vor allem den Schaustellern. Letztere haben unter den zwei Jahren ohne große Volksfeste am schlimmsten gelitten. Viele trieb die Pandemie in eine finanzielle und existenzbedrohende Katastrophe.

Oktoberfest 2022: OB Reiter verkündet Entscheidung - Söder will Wiesn ohne Auflagen

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte bereits in der Vorwoche betont, wie wichtig die Wiesn auch für die bayerische Wirtschaft sei. „Von der Bedienung bis zum Taxifahrer, vom Hotel bis zum Gastronomen brauchen wir dieses Fest.“ Die Stadt solle sich deshalb nun endlich „zum wichtigsten, bayerischen Volksfest“ bekennen.

Eine erneute komplette Absage des Oktoberfestes scheint unwahrscheinlich. Immer lauter waren in den vergangenen Tagen die Stimmen für eine Wiesn 2022 geworden. Sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), einst großer Verfechter des „Teams Vorsicht“, hatte klargestellt, dass das Oktoberfest „zumindest nach rechtlichen Gesichtspunkten“ stattfinden müsse. Wenn es nach ihm ginge sogar ohne eine einzige Corona-Auflage.

Findet das Oktoberfest 2022 statt? Termine stehen schon auf der Homepage der Stadt München

Mittlerweile sind im Freistaat sämtliche Corona-Auflagen auch für Volksfeste weggefallen. Die Entscheidung, ob und wie Volksfeste stattfinden, treffen allerdings die Kommunen. Die geplanten Termine für das Oktoberfest stehen allerdings schon auf der Homepage der Stadt: Der Start ist für den 17. September geplant, bis 3. Oktober soll das Fest dauern.

Die Münchner Wiesnwirte hoffen bei einer positiven Entscheidung der Stadt für dieses Jahr auf hohe Besucherzahlen. Über sechs Millionen Menschen hatten in den Jahren vor der Pandemie regelmäßig das Volksfest besucht. „Die Nachfrage ist sehr gut“, sagte Peter Inselkammer, einer der beiden Sprecher der Wiesnwirte, kürzlich.

Hohe Besucherzahlen beim Oktoberfest 2022 erwartet - für die Gäste wird es jedoch teuer

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) erwartet unter Umständen sogar mehr Gäste als 2019 - vielleicht sogar eine Rekord-Wiesn. Die Sehnsucht nach einem unbeschwerten Volksfest zeige sich auf dem Münchner Frühlingsfest, das gerade einen Besucheransturm erlebte.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Besucher - wenn es eine Wiesn gibt - für Bier, Hendl und Co. tiefer in die Tasche greifen müssen. Derzeit schnellen die Preise allerorten nach oben. Schon früher stieg der Preis für die Maß Bier pro Jahr um etwa drei Prozent. Die Stadt prüft den Maß-Preis und gibt ihn meist etwa Anfang Juni bekannt. kah

