„Es hängt davon ab, wie viel Gas aus Russland kommt“ : München auf Sparflamme - Angst vor kaltem Winter

Von: Claudia Schuri

Plädieren für das Energiesparen: Helge-Uve Braun und Florian Bieberbach von den Stadtwerken müssen sich auf die schwierige Gasmarkt-Situation vorbereiten. © Sigi Jantz (Archiv)

Die Angst vor einem kalten Winter geht um: Russland drosselt die Gas-Lieferungen – und auch für die Münchner gilt: Jetzt ist Energiesparen angesagt. Denn die Lage ist ernst.

Jetzt ist Gas ein knappes Gut: Die Bundesregierung hat die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. In München wird die Hälfte der Gebäude mit Erdgas beheizt. Die gute Nachricht: Privathaushalte gehören zu den Gruppen, die im Notfallplan besonders geschützt sind. Aktuell sind sie nicht direkt betroffen. „Dennoch ist Energiesparen jetzt das Gebot der Stunde“, betont Florian Bieberbach, Vorsitzender der SWM-Geschäftsführung. „Die Lage ist ernst, auch wenn bis auf Weiteres die Versorgungssicherheit noch gewährleistet ist.“

Seit Wochen bereiten sich die Stadtwerke vor: So habe es Gespräche mit möglicherweise betroffenen Großkunden gegeben, um in Abhängigkeit der Versorgungssituation mögliche Abschaltungen zu koordinieren. Außerdem wurden die Umrüstung des Kohleblocks im Heizkraftwerk Nord auf Erdgas um ein Jahr verschoben, zusätzliche Steinkohlereserven bestellt und zwei eigentlich stillgelegte Ölbrenner an Heizwerken reaktiviert. Auch die Ölreserven werden aufgebaut. Die Stadtratsfraktion von CSU und Freien Wählern fordert Oberbürgermeister Dieter Reiter auf, sich auf Bundesebene für eine längere Laufzeit des Kernkraftwerks Isar 2 einzusetzen. Der TÜV hält das für möglich. Zudem müsse die Münchner Erdgasstrategie optimiert werden, beantragt die Fraktion.

Füllstand der Speicher bei knapp 40 Prozent

Für die Münchner Versorgung sind mehrere Speicher in Süddeutschland und in Österreich relevant. „Aktuell liegt der Füllstand bei knapp 40 Prozent“, sagt Tobias Schmidt von der Bayernets GmbH. „Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist das sehr niedrig.“ Für den Winter wären 80 bis 90 Prozent gut. „Ich bin eher skeptisch, ob wir das Niveau erreichen“, erklärt Schmidt. „Es hängt davon ab, wie viel Gas aus Russland kommt.“

Vom 11. bis 21. Juli fließt durch die Leitung NordStream 1 planmäßig kein Gas – und viele befürchten, dass auch danach die Lieferungen ausbleiben. Im Sommer habe eine Außerbetriebnahme „noch keine gravierenden Auswirkungen auf unsere Erdgasversorgung“, so die Einschätzung des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V.. „Sorgen müssen wir uns in diesem Fall aber für den nächsten Winter machen“, erklärt eine Sprecherin. Selbst falls die Gasspeicher zum Herbst gut gefüllt sein sollten, sei es problematisch, falls im Winter kein Pipeline-Gas kommt.

Verbraucher müssen mit höheren Preisen rechnen

Verbraucher müssen sich auf höhere Preise einstellen. „Verdoppeln bis verdreifachen kann je nach Gebäude drin sein“, warnt Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Belastbare Prognosen seien wegen der Unsicherheiten schwierig, teilt die SWM mit. „Die SWM werden aber wie bisher versuchen, im Vergleich mit Wettbewerbern moderater zu erhöhen.“ Um auf die Preise vorbereitet zu sein, könnten Haushalte freiwillig Abschlagszahlungen erhöhen.