„Klare Haftstrafe“: Im Schuhbeck-Urteil rechnet Richterin mit System und Verhalten des Starkochs ab

Von: Andreas Thieme

Teilen

Über drei Jahre Haft: Star-Koch Alfons Schuhbeck ist wegen Steuerhinterziehung schuldig gesprochen worden. Die Richterin kennt keine Gnade.

München – Er steht auf und knöpft sein dunkelblaues Sakko zu. Traurig blickt Alfons Schuhbeck (73) zu Boden – so nimmt er um 15 Uhr am Justizpalast sein Urteil entgegen: schuldig – im Sinne der Anklage. Dass der Star-Koch 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat, daran zweifelt Richterin Andrea Wagner nicht. Sie schickt Schuhbeck hinter Gitter: Für drei Jahre und zwei Monate muss er ins Gefängnis – ein hartes Urteil.

Schuhbeck-Prozess: Richterin attestiert ihm „hohe kriminelle Energie“

Es handle sich um Steuerhinterziehung „über einen sehr langen Zeitraum und in erheblichem Umfang“, rügte die Richterin. Sie führte souverän durch die Verhandlung und zog den Fall in nur vier Tagen durch. Schuhbeck attestiert sie „hohe kriminelle Energie“. Er selbst hatte gestanden und sagte, er stehe vor den Trümmern seines Lebens. „Die haben Sie selbst verschuldet“, rupfte ihn die Richterin.

Schuhbecks Anwälte hatte eine Bewährungsstrafe gefordert, die Staatsanwaltschaft sogar viereinhalb Jahre Knast. Am Ende kannte die Richterin keine Gnade mit dem Star-Koch: „Es ist eine klare Haftstrafe“, sagte Wagner. Bewährung sei „keine Option“ gewesen, „auch nicht ansatzweise.“

„Werde immer für Alfons da sein“: Monika Gruber reagiert nach Schuhbeck-Urteil stinksauer – steht aber zu ihm.

Steuerhinterziehung im großen Stil: Schuhbeck wird schuldig gesprochen

Im Urteil führte sie aus, warum. In seinem früheren Restaurant Orlando hatte sich Schuhbeck von IT-Berater Jürgen W. (65) ein Programm schreiben lassen, mit dem der Koch nachträglich Umsätze fälschen konnte. Bis zu 2000 Euro pro Tag führte er so am Finanzamt vorbei. Technisch war das für die Ermittler jedoch leicht nachvollziehbar, bereits 2019 hatte es eine Razzia am Platzl gegeben. Im Prozess hängte Jürgen W. seinen Ex-Chef hin, erst danach gestand Schuhbeck die Manipulationen am Computer. Für die Südtiroler Stuben, wo mehr als 1700 Rechnungen in den Bilanzen fehlten, legte er später nach: „Ich übernehme die volle Verantwortung.“ Doch beide Geständnisse hätten „Makel“, rügte die Richterin – die Staatsanwaltschaft wertete sie sogar als „taktisch“. Denn Schuhbeck stand eh schon mit dem Rücken zur Wand, als er Fehler und kriminelle Handlungen einräumte.

Als seine Anwälte gestern noch um die letzten Zahlen feilschten, die den Star-Koch entlasten könnten, schob er nach der Mittagspause einen Riegel vor: Er allein sei für alles verantwortlich. In dem Moment ist klar: Der Platzhirsch ist abserviert. Später, in seinem letzten Wort, sagt Schuhbeck dann im Rückblick auf die letzten Jahre: „Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe.“ Er könne jetzt nur noch versuchen, „den Schaden wiedergutzumachen.“

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Schuhbeck-Prozess: Bislang keine Rückzahlung der Steuerschulden

Doch selbst das misslang! Nur 150 Euro hat Schuhbeck laut Gericht bislang von seinen Steuerschulden zurückgezahlt und liefert dafür krude Erklärungen. Ein millionenschwerer Investor hätte sich gemeldet und „alle Schulden bezahlen“ wollen. „Doch er sprang kurzfristig ab“, erklärten seine Anwälte. Keine der 50 versprochenen Zahlungszusagen wurde demnach eingehalten.

Die Richterin runzelte dazu nur noch mit der Stirn – und teilte kräftig aus. Schuhbeck habe seine Finanzen jahrelang „verschleiert“. Als Koch aus Leidenschaft hatte sich er sich vor Gericht präsentiert, als Kaufmann habe er versagt. Auch diese Aussage zerlegte die Richterin: Der Griff in die eigene Kasse sein „kein kaufmännischer Fehler“, sondern „eine kriminelle Straftat“.

30 Minuten dauert die Urteilsbegründung, dann darf Schuhbeck gehen. Erstmal nach Hause, zum Platzl. Seine Anwälte wollen das Urteil jetzt prüfen und „in den kommenden Tagen besprechen, ob Rechtsmittel eingelegt werden sollen.“ Davon hängt ab, ob Schuhbeck direkt ins Gefängnis muss.