Nächstes Schuhbeck-Geständnis – gewaltige Zahlen kommen ans Licht: „Bewusst, dass mir Gefängnis droht“

Von: Andreas Thieme, Lukas Schierlinger

Alfons Schuhbeck mit seinen Verteidigern vor Gericht in München. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Der Prozess gegen Starkoch Alfons Schuhbeck in München läuft weiter. Am Freitag mit einem neuen Geständnis des 73-Jährigen.

München – Fehlende Rechnungen aus seinem Restaurant Südtiroler Stuben sind auf Computermanipulationen zurückzuführen, die er selbst veranlasst hat. Das hat Starkoch Alfons Schuhbeck am Freitag (14. Oktober) in München, wo ihm derzeit wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung der Prozess gemacht wird, gestanden. Er wolle nun auch dafür geradestehen, erklärte der 73-Jährige: „Es gibt hier keinen fremden Dritten, der hierfür verantwortlich ist.“

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ihm vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 in zwei Lokalen hinterzogen haben soll.

Nächstes Schuhbeck-Geständnis in München: „Konnte ich nicht immer stemmen und habe dann Beträge entnommen“

Er habe drei Millionen-Kredite laufen gehabt, sagte Schuhbeck vor Gericht, monatlich 50.000 Euro zurückzahlen müssen. „Das konnte ich nicht immer stemmen und habe dann Beträge entnommen“, gestand der Starkoch. Er habe sehr hohe Darlehen aufgenommen, um seine Unternehmen überhaupt weiterführen zu können. Vor Gericht kamen am Freitag gewaltige Zahlen auf den Tisch.

Schuhbeck-Prozess in München: Heftige Zahlen zu Manipulationen in Südtiroler Stuben

Bei 1100 untersuchten Tagen seien laut Steuerfahndung nur an 61 keine „Ungereimtheiten“ festgestellt worden. Pro Tag sind laut Schätzungen durchschnittlich 380 Euro abgezweigt worden. Schuhbeck habe Rechnungen teilweise auch Monate später noch manipuliert. Bis zu 300.000 Euro Umsatz in der Südtiroler Stuben seien so pro Jahr verkürzt worden, schätzt die Steuerfahndung.

„Mir ist bewusst, dass mir Gefängnis droht, das bereitet mir Angst“, sagte die Gastro-Größe am Freitag in Bezug auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Am Mittwoch hatte der gebürtige Waginger bereits zugegeben, auch im Restaurant Orlando getrickst zu haben. Zwei Tage später erwies sich im Landgericht: Die Vorwürfe in Bezug auf das Orlando sind unstrittig, die fraglichen Beträge sogar noch höher. Im Falle einer Verurteilung am 22. Dezember muss Schuhbeck mit einer Gefängnisstrafe rechnen - ohne Bewährung.