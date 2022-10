„Mit Leib und Seele Koch, aber kein guter Kaufmann“: Star-Koch Schuhbeck legt Teilgeständnis ab

Von: Lucas Sauter-Orengo, Andreas Thieme

Vor Gericht geht es für Star-Koch Alfons Schuhbeck um alles. Nun legte er in München ein Teil-Geständnis ab, und gab tiefe Einblicke.

München - Er ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands: Alfons Schuhbeck. Seit Jahrzehnten kennt man den 73-Jährigen aus sämtlichen TV-Sendungen, in München gehört er zu den prominentesten Gesichtern der Stadt. Seit langer Zeit schweben jedoch schwere Vorwürfe auf dem Koch: Er soll Steuern hinterzogen haben. Im jüngsten Kapitel des Steuer-Prozesses legte er jetzt ein Teil-Geständnis ab, und gab dabei sehr tiefe Einblicke rund um die Vorwürfe seiner Person.

Strafprozess in München: Schuhbeck legt Teilgeständnis ab

„Ich bin mit Leib und Seele Koch, aber kein guter Kaufmann“, so Schuhbeck vor Gericht im Justizpalast München. Die Buchhaltung sei ihm nicht gelungen. Überraschend gestand der TV-Koch dabei schwere Fehler, die ihm in der Vergangenheit unterlaufen waren: „Wir hatten in den unterschiedlichen Restaurants immer unterschiedliche Kassensysteme. Ich habe es versäumt, alles auf einen guten Stand zu bringen, hatte für sowas keine Zeit. Ich habe vollkommen den Überblick verloren“, so Schuhbeck. „Ich war immer überall und nirgends. Habe 20 Kochbücher geschrieben, die Kochschule, den Theaterservice betrieben, sieben Gewürzladen, Eisladen, Schokoladen und für den FC Bayern gearbeitet.“

München: Prozess um Alfons Schuhbeck - „Musste Insolvenz anmelden“

Fast demütig schildert er, wie sein Geschäft in den letzten Jahren in Schieflage geraten war: „Ich kann nur versichern, dass ich nicht weiß, wo das Geld geblieben ist. Es herrschte Chaos im Unternehmen. Ich habe 2017 jemand eingestellt, er ist 2020 an Corona gestorben als einer der ersten. Uns traf auch die Pandemie, die Lage war desolat.“ Schuhbeck erklärte dann, welche radikalen Schritte er gehen musste: „Ich musste Insolvenz anmelden.“ Die neue Firma liefe schlecht, er hätte sich Gelder in Millionenhöhe leihen müssen, um die Firma am Laufen zu lassen.

Auch zu den Vorwürfen, er hätte Gelder in der Karibik geparkt, äußerte sich Schuhbeck. Dabei gehe es um eine Anleihe, die auf das Jahr 2015 zurückzuführen ist: „Mir ist nicht klar, dass das Geld über eine ausländische Struktur lief. Habe also kein Geld in die Karibik geschafft, sondern es von dort bekommen.“ Er habe nirgendwo etwas „vergraben“.

Was das Teil-Geständnis für den weiteren Verlauf des Prozesses bedeutet, ist noch unklar. Sicher ist, dass es dem Fall eine neue Brisanz geben wird.