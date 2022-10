Medientage München 2022: Guter Journalismus ist relevanter als je zuvor

Von: Larissa Strohbusch

Teilen

Ippen Digital auf den Medientagen 2022: Sabrina Hoffmann, Chefredakteurin BuzzFeed DACH, Digital-Chefredakteur Markus Knall und Director Platform, Anja Bonelli (bei Ippen DIgital) werden vor Ort sprechen. © Fotofabrik/André Josselin/StefanWeberPhotoArt

Wie geht guter Journalismus? Dieser Frage widmen sich Redakteure und Creators auf den Medientagen in München. IPPEN.MEDIA ist mit dabei.

Medien wandeln sich. Und genau wie unsere Gesellschaft werden sie vielfältiger. Sie lassen sich längst nicht mehr so klar definieren wie in alten Zeiten, und Grenzen verschieben sich mit der gesellschaftlichen Debatte. Doch der gesellschaftliche Konsens geht zunehmend auseinander. Viele Menschen stehen den Medien skeptisch gegenüber, manche machen sogar Stimmung gegen sie. Die Medientage in München geben Medienvertretern eine Bühne, um über aktuelle Themen zu sprechen. Die vielfältigen Speaker diskutieren vom 18. bis 20. Oktober 2022 über die gesellschaftliche Position der Presse. Aber auch Best Practices im Redaktionsalltag kommen nicht zu kurz.

Münchner Medienkonferenz: Die Zukunft des Journalismus im Diskurs

Die Medientage zeichnen sich durch ein großes Spektrum an Rednerinnen und Rednern und Themen aus. Von Anna Aridzanjan bis Ilse Aigner, von Hugo Egon Balder bis Richard Gutjahr, von Meta bis zur Europäischen Kommission. So diskutiert Gutjahr mit Rechtsanwalt Chan-jo Jun und Georg Eisenreich, Bayerischer Staatsminister der Justiz, über Hass und Hetze im Netz. Shahrzad Eden Osterer vom Bayerischen Rundfunk spricht mit Moderatorin Ninia LaGrande darüber, warum das Internet die stärkste Waffe bei den Protesten im Iran ist.

Auch das Daily Business in den Redaktionen ist Thema. Redakteurinnen und Redakteure teilen ihre Erfahrungen und besprechen Zukunftsvisionen. Themen sind unter anderem: „Wie lässt sich Journalismus zukünftig finanzieren?“, aber auch User Journeys oder Publishing in einer digitalen Zukunft.

IPPEN.MEDIA auf den Medientagen 2022

Auch unsere Kolleginnen und Kollegen bringen ihre Erfahrungen mit zu den Medientagen. Sabrina Hoffmann, Chefredakteurin von Buzzfeed DACH, erörtert, wie Publisher durch personalisierte Inhalte ihre Kunden binden. „Wie funktionieren Innovationsmethoden?“, diskutiert Anja Bonelli, Director Platform von Ippen Digital mit ihren Kolleginnen Barbara Maas, Katharina Schreiber (SWR X Lab) und Lina Timm (Medien.Bayern). Der große Abschluss ist der Journalism Summit am Donnerstagnachmittag: Hier geht es um die Zukunft des Journalismus. In Zeiten, in denen seriöse Berichterstattung wichtiger ist denn je – wie können Medien Vertrauensverlust und Rechtsruck entgegenwirken? Bei diesem bedeutenden Panel debattiert Ippen-Digital-Chefredakteur Markus Knall mit Ellen Heinrichs (Bonn Institute), Chris Müller (freier Journalist) und Corinna Milborn (ProSieben.Sat1.PULS 4).

Media For You: Career-Messe für den Nachwuchs

Nicht nur politische Themen bestimmen die Zukunft des Journalismus – auch junge Talente sind für die Branche entscheidend. Wie andere Bereiche, sind Medien vom Fachkräftemangel geplagt. Daher gibt es auf den diesjährigen Medientagen zum ersten Mal eine Career-Erlebnismesse mit „Medien zum Anfassen“. Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende haben hier die Möglichkeit, sich im Medienbetrieb auszuprobieren – vom Newsticker bis zur Mixed Reality. In zahlreichen Workshops und Kurzvorträgen (IPPEN.MEDIA ist ebenfalls vor Ort) lernen sie zudem live von Young Professionals wie MrWissen2Go oder Melissa Lee.

Die Medientage finden vom 18. bis 20. Oktober im ICM der Messe München statt. Alle Infos gibt es auf medientage.de. Tickets sind hier erhältlich.