Angriffe auf Flüchtlinge: Nur zwei von 30 Fällen gingen an die Öffentlichkeit 

Die Anfrage einer Abgeordneten an die Bayerische Staatsregierung hat neue Zahlen und Erkenntnisse über rassistische Übergriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte ans Licht gebracht.

München - Katharina Schulze, Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen im Landtag, stellte am 20. Oktober 2016 eine Anfrage an die Bayerische Staatsregierung. Sie wollte wissen, wie viele politisch motivierte Straftaten gegen Asylunterkünfte und einzelne Asylsuchende es in den ersten drei Quartalen des Jahres 2016 in Bayern gab. Eine Antwort erhielt sie jetzt vom zuständigen Innenministerium. Das erstellte die von Schulze gewünschte Auswertung, und zwar nach eigener Aussage auf dem Stand der Daten vom 31. Oktober 2016 - die Zahlen stehen also noch nicht endgültig fest.

429 Angriffe auf Asylbewerber bayernweit

Laut diesen vorläufigen Zahlen seien bayernweit im Zeitraum vom ersten Januar 2016 bis 30. September 2016 insgesamt 429 Angriffe auf Asylbewerber, Flüchtlingsunterkünfte und auch Flüchtlingshelfer registriert worden. In 415 Fällen haben die Sicherheitsbehörden die Straftaten als politisch rechtsmotiviert eingestuft.

Diese Antwort der Staatsregierung veröffentlichte Schulze auf ihrem Internetauftritt als Abgeordnete. Anton Preis, Pressesprecher des Bayerischen Landtages, bestätigte auf Nachfrage unserer Onlineredaktion, dass die von Schulze veröffentlichte Antwort und Aufstellungen aus seiner Sicht die originalen Antworten des Ministeriums seien. Zum Inhalt äußerte er sich folgendermaßen: „Was die Ministerien antworten, bewerten wir nicht. Man muss sich auf die Antworten der Ministerien verlassen.“

Übergriffe auf Asylunterkünfte

75 Mal sollen Täter im genannten Zeitraum in Bayern Straftaten gegen Asylunterkünfte verübt haben. Als Asylunterkunft sei nach bundesweit gültigem Themenfeldkatalog jede „Art der Unterkunft als direktes Angriffsziel, d.h. zum Beispiel bestehende, im Bau befindliche sowie geplante Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen Asylbegehrender, Asylberechtigter und Personen mit Flüchtlingsschutz bzw. Angriffe auf genannte Personen innerhalb der Unterkunft“ definiert, heißt es im Schreiben des Ministeriums.

Über 350 Übergriffe auf Asylsuchende und Helfer

Im gefragten Zeitraum habe es laut Ministerium in ganz Bayern insgesamt 340 Übergriffe auf Asylbewerber außerhalb ihrer Unterkunft und 14 auf Hilfsorganisationen und Flüchtlingshelfer gegeben. Wie aus den von Schulze veröffentlichten tabellarischen Aufstellungen hervorgeht, wurden die rechtsmotivierten Angriffe von den Pressestellen der Polizei der Öffentlichkeit häufig nicht bekannt gegeben.

30 Taten allein in München

Nach Auswertung der herausgegebenen Tabellen wird deutlich, dass es im Zeitraum vom ersten Januar 2016 bis 30. September 2016 in München zu 30 rassistisch motivierten Übergriffen auf Unterkünfte und Asylbewerber kam. Übergriffe auf Flüchtlingshelfer und Hilfsorganisationen habe es laut Auflistung des Ministeriums in München keine gegeben. Wie aus dem Papier weiter hervorgeht, schickte die Polizei für nur zwei der 30 Münchner Fälle eine Pressemitteilung heraus. Was ist der Grund für diese geringe Informationsdichte bei politisch motivierten Übergriffen?

Sven Müller von der Pressestelle des Polizeipräsidium München erklärte auf Nachfrage unserer Onlineredaktion: „Der Begriff ‚Übergriff‘ ist polizeilich sehr großzügig angelegt. Wenn z.B. ein kleiner Zettel mit einem Hakenkreuz vor einer sich im Bau befindlichen Flüchtlingsunterkunft gefunden wird, oder ein Betrunkener Obdachloser ‚scheiß Ausländer‘ schreit, zählt das auch schon dazu.“ Bei nur etwa 1,5 Prozent der in München stattgefundenen Straftaten aller Art werde überhaupt eine Pressemeldung herausgegeben. Da das Thema Rassismus aber ein sehr sensibles sei, werde die Berichterstattung der Polizei in diesem Zusammenhang neu justiert, so Müller.

Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in München (laut Tabelle des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr):



Tattag Straße Ermittelte Täter Pressemitteilung Anmerkung 04.03.2016 Neuherbergstraße 3 ja Die Täter versuchten eine Brandlegung mittels Molotowcocktails und entzündeten einen Heizungsschlauch. Die Täter wurden vor der beabsichtigten Brandlegung mittels Molotowcocktails festgenommen. 18.03.2016 Hans-Thonauer-Straße keine nein 30.06.2016 Hellabrunner Straße keine nein 24.07.2016 Langwieder Hauptstraße keine nein 12.09.2016 Blumenstraße keine nein

Angriffe auf Flüchtlinge in München (laut Tabelle des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr):

Tattag Straße Ermittelte Täter Pressemitteilung Anmerkung 22.01.2016 Rotkreuzplatz 1 nein 06.02.2016 Hauptbahnhof 1 nein 25.02.2016 Leostraße 1 nein 06.02.2016 Emmy-Noether-Straße keine nein 02.03.2016 Scheidplatz, Parzivalstraße 1 ja Die Täterin beleidigte die Opfer und versuchte diese mit Schlägen zu verletzen. 01.04.2016 Maillingerstraße keine nein 01.05.2016 Stösserstraße keine nein 20.05.2016 Hansastraße 1 nein Der Täter verletzte die Opfer mit einer abgebrochenen Bierflasche 19.02.2016 Hansastraße keine nein 10.03.2016 Bolivarstraße keine nein 16.05.2016 Hansastraße keine nein 01.03.2016 Boris-Blacher-Straße 1 nein 23.07.2016 Forstenrieder Allee 1 nein 03.08.2016 Ungererstraße keine nein 27.07.2016 Hansastraße keine nein 25.07.2016 Ligsalzstraße keine nein 23.07.2016 Bahnhofplatz 1 nein 19.03.2016 Rudi-Seibold-Straße 1 nein 24.08.2016 Fraunbergstraße keine nein 31.08.2016 Luisenstraße 1 nein Der Täter beleidigte das Opfer und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. 13.05.2016 Geschwister-Scholl-Platz keiner nein 02.02.2016 Adams-Lehmann-Straße keiner nein 12.09.2016 Bahnhofplatz keiner nein 19.09.2016 U-Bahn Odeonsplatz 1 nein Der Täter beleidigte die Opfer und schlug einem Opfer mit der Hand ins Gesicht. 25.09.2016 Belfortstraße keiner nein

Forderung:

In Anlehnung an ihre Anfrage fordert Fraktionsvorsitzende Schulze: „Alle Menschen in Bayern müssen vor rechter Gewalt geschützt werden. Die Bekämpfung von Rechtsextremismus muss mit zur obersten Priorität der Sicherheitsbehörden werden, die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden“ schreibt sie auf ihrer Internetseite. Sie fordert außerdem, den Ermittlungs- und Fahndungsdruck zu erhöhen und landesweite Notfallpläne zum Schutz der bedrohten Einrichtungen und eine Beratungsstelle für Opfer von rechter Gewalt und Rassismus einzurichten.

