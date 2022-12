Annemarie Carpendale unterläuft Panne im Englischen Garten – doch sie nimmt diese mit viel Humor

Von: Armin T. Linder

Autsch! Ein Fail von TV-Star Annemarie Carpendale im Englischen Garten in München wird von ihrer Mama festgehalten. Doch mit ihrem lockeren Umgang mit der Panne punktet sie umso mehr.

München - Schön, wenn Stars über sich selbst lachen können. Auch eine Annemarie Carpendale ist eben nicht vollkommen. Ihr unterlief eine Panne, wie sie vielen schon mal passiert ist. Dabei dachte man eigentlich, dass die vermeintlich perfekte ProSieben-Moderatorin so sehr auf ihr Äußeres bedacht ist, dass jedes Detail sitzt. Und gerade ihr als TV-Profi so etwas nicht passieren darf oder sollte. Von wegen. Ihr Instagram-Foto aus dem Englischen Garten in München zeigt: Sie hat vergessen, das Etikett von ihrer Jacke abzumachen!

Englischer Garten / München: Annemarie Carpendale läuft mit Preisschild an Jacke rum

Vermutlich fiel Annemarie Carpendale das erst später auf. Dennoch entschied sie sich, das Foto bei Instagram zu posten. So geht Selbstironie. „Heimliches Foto von Mama, neue Jacke vom Schatz“, schreibt sie dazu. Und in Klammern: „Sieht man auch am vergessenen Etikett.“ Den Adleraugen der Instagram-Fans wäre es wohl so oder so aufgefallen.

Für ihre Panne kassiert die 45-Jährige aber nicht etwa Hohn und Spott ihrer Fans. Sie sammelt Punkte für den offenen Umgang damit. „Na und... das kann schon mal vorkommen. So ein blödes Eikett..... Das Foto ist auf jeden Fall ganz bezaubernd“, schreibt eine Nutzerin. „Wurscht“, heißt es ebenfalls. Oder ganz poetisch: „Liebe hat kein Preisschild.“

Eine Nutzerin erinnert sich an einen eigenen, ähnlichen Fail: „Hahaha, irgendwo hier auf Insta (von 2012 oder so) gibt‘s ein Foto von mir mit neuer Mütze. Erst im Nachhinein hab ich gesehen, dass da noch das Etikett dran war.“

Englischer Garten / München: Foto der Carpendales lässt Fans schwärmen

Andere schwärmen einfach nur von dem hübschen Paar-Foto im Grünen: „Ihr seid einfach ein Traumpaar, „Sehr schön dort“ und „Wunderschönes Bild! Romantik pur. Tolle Jacke! Und ganz viel Liebe!!! Beautiful Couple“, heißt es in den Kommentaren.

Annemarie Carpendale antwortet auch selbst auf einige Kommentare. Etwa auf das Kompliment zu ihrer Jacke mit „Find ich auch.“ Offenbar hat ihr Wayne mit seinem Geschenk - vermutlich zu Weihnachten - ins Schwarze getroffen. Und das Etikett dran gelassen, falls die Jacke doch nicht passt oder gefällt. Nur das mit dem Abmachen vorm ersten Einsatz, das üben die beiden lieber noch mal. Auch Weltstar Mick Jagger war vor gar nicht allzu langer Zeit im Englischen Garten unterwegs. (lin)