AWM-Sommerfest: Jetzt gibt‘s Zoff im Rathaus 

Der Wirbel um das teure Sommerfest des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) schlägt nun auch politische Wogen. Die FDP greift den ehemaligen Referenten an, die CSU den amtierenden Oberbürgermeister.

Wie berichtet, hatte der AWM für das Sommerfest 2017 rund 89 000 Euro ausgegeben, genehmigt waren allerdings nur knapp 8000 Euro. Statt der stadtintern üblichen 20 Euro pro Mitarbeiter waren mithin rund 227 Euro ausgegeben worden. OB Dieter Reiter (SPD) hatte das Revisionsamt eingeschaltet. Die Prüfer kommen zu dem Schluss: Die Feier im Löwenbräukeller war nach städtischen Vorgaben unzulässig. SPD-Chef Alexander Reissl sagte am Freitag: „Wir haben das zur Kenntnis genommen. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Es wird weiter untersucht, und es wird nichts vertuscht werden.“ Genehmigt hatte das Fest und die Kosten die damalige Werkleitung. Kommunalreferent Axel Markwardt (SPD) ging Ende Juli 2018 in Pension. Für FDP-Chef Michael Mattar sei der Ärger nun Ausfluss einer verpfuschten Referatsleitung. Mattar sagte unserer Zeitung: „Es ist ein typisches Zeichen des Schlendrian unter dem alten Referenten.“

Dass OB Reiter die Prüfung in Auftrag gab, kurz nachdem Markwardt in Pension gegangen war, treibt die CSU um. Fraktionsvize Hans Podiuk sagte unserer Zeitung: „Mich wundert der Zeitpunkt. Markwardt war weg, und am nächsten Tag wird das geprüft. Das ist schon eigenartig.“ OB Reiter sagte auf Anfrage: „Ich bin mit Schreiben vom Dienstag, 3. Juli 2018, seitens des Revisionsamtes über die Sachlage informiert worden. Am Donnerstag, 5. Juli 201, habe ich den damals zuständigen Kommunalreferenten und ersten Werkleiter des AWM um Stellungnahme mit Fristsetzung zum 20. Juli 2018 gebeten. An diesem Tag ging in meinem Büro die besagte Stellungnahme ein. Am Mittwoch, 25. Juli 2018, habe ich den Prüfungsauftrag an das Revisionsamt erteilt.“