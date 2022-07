Bade-Drama am Fasaneriesee – Jetzt spricht der Retter: „Solche Hilfeschreie noch nie gehört“

Von: Julian Limmer

Ein Rettungsschwimmer am Fasaneriesee rettete einem Jungen das Leben. © Symbolfoto: DLRG

Im Fasaneriesee wäre beinahe ein Junge ertrunken. Ein Rettungsschwimmer schildert das Drama. Ein Notarzt unter den Badegästen half bei der Wiederbelebung.

München – Im Ernstfall, wenn es um Leben oder Tod geht, zählt jede Sekunde. Die Leute der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) haben das am Sonntag am Fasaneriesee erlebt. Ein Bub (13) trieb mehrere Minuten reglos tief unter Wasser, ein Schwimmer der DLRG konnte ihn im letzten Moment an Land bringen und rettete so sein Leben.



Retter vom Fasaneriesee erzählt: „Solche Hilfeschreie hatte ich noch nie gehört“

Kurz zuvor hatte der Retter Hilfeschreie anderer Badegäste gehört, erzählt er der tz. Er wusste sofort: Es ist ernst! Denn die Rufe waren anders als sonst, energischer. „Solche Hilfeschreie hatte ich zuvor noch nie gehört“, sagt er. Ein gutes Stück vom Ufer entfernt war der Bub untergegangen – dort, wo seichte Stellen unvermittelt in mehrere Meter tiefes Gewässer übergehen. Von außen war der Junge nicht mehr zu sehen.

Die Retter der DLRG rückten mit einem Motorboot und auf SUP-Brettern aus. Ein DLRG-Mann animierte weitere Badegäste, um bei der Suche zu helfen. Einer davon entdeckte den Jungen einige Meter unter der Wasseroberfläche. Der DLRG-Rettungsschwimmer reagierte: „Ich bin mit meinem Stand-up-Paddle-Board sofort zu der Stelle hin“, sagt er. Er zog den bewusstlosen Buben auf sein Brett, brachte ihn ans Ufer und begann mit der Wiederbelebung.

„Sekunden kommen einem in diesem Moment vor wie Minuten“, sagt der Rettungsschwimmer. Ein Notarzt, der unter den Badegästen war, half mit. Gott sei Dank: Die Wiederbelebung glückte, die Retter konnten den Kreislauf stabilisieren, der Junge kam dann ins Krankenhaus.

Warnung vor Baggerseen in und um München

Die DLRG warnt: Viele Badeseen in und um München sind Baggerseen. Typisch sind dabei Flachwasserbereiche, die an einer steilen Abbruchkante ins tiefe Wasser übergehen. „Das stellt vor allem für Nichtschwimmer eine sehr große Gefahr dar“, sagt der Münchner DLRG-Vorstand Andreas Rösch. Eltern sollten deshalb ihre Kinder nie aus den Augen lassen.

Wie gefährlich solche Stellen sind, zeigt ein weiterer Unfall vom Sonntag am Feringasee. Ein Mann war an einer dieser Abbruchkanten abgerutscht und untergegangen. Drei Badegäste, die in der Nähe waren, retteten ihn. Sie brachten ihn zu den Einsatzkräften der Wasserwacht, die ihn weiter versorgten.



Insgesamt war das Super-Sommer-Wochenende für die Retter sehr ereignisreich. Denn: Viele Badegäste bedeuten auch viele Unfälle. Allein am Sonntag verzeichneten die Einsatzkräfte neben vielen kleinen und größeren Verletzungen von Badegästen vier Notfälle im Wasser. J. Limmer