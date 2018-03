Darum sollten Sie am Wochenende nicht mit der U1 und der U2 fahren

Egal ob U-Bahn oder Autobahn:

Wird gar nicht gebaut: Die MVG/der Staat lässt die Infrastruktur verkommen.

Wird in den Ferien gebaut: Warum bauen die ausgerechnet in den Ferien?

Wird werktags gebaut: Warum bauen die ausgerechnet werktags und nicht am Wochenende?

Wird am Wochenende gebaut: Warum bauen die ausgerechnet am Wochenende und nicht werktags?