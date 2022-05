„Hitzewelle rollt auf Europa zu“: Front erreicht auch München - mit ungewohnten Temperaturen

Nieselregen, grauer Himmel und Temperaturen knapp über zehn Grad. In München zeigte sich das Wetter zuletzt nicht von seiner besten Seite. Doch das soll sich jetzt radikal ändern.

München - Ja, was denn nun? Es scheint, als könne sich das Wetter derzeit nicht entscheiden, in welche Richtung es will. Besonders in den vergangenen Tagen schaffte es die Sonne nur mit sehr viel Mühe und ganz vereinzelt durch den dicht bewölkten Münchner Himmel. Dazu tröpfelte es immer wieder, die Temperaturen schafften es kaum über die 15-Grad-Marke. Doch wie es scheint, soll sich das in den kommenden Tagen radikal ändern.

Wetter in München: „Hitzewelle rollt auf Europa zu“ - auch Deutschland betroffen

„Eine Hitzewelle rollt auf Europa zu“, erklärt Jan Schenk von The Weather Channel Deutschland. Und das werden besonders die Menschen auf der iberischen Halbinsel zu spüren bekommen. Ab Beginn der Woche klettern die Temperaturen dort, besonders in Westspanien, in Extremadura, soll das Thermometer die 35 Grad erreichen. Doch auch in Bayern und München soll das Wetter radikal auf Sommer umstellen. Von Tag zu Tag wird es wärmer, dazu soll der Himmel nahezu wolkenlos bleiben.

Wetter: Sommer kehrt in München ein - Temperaturanstieg in wenigen Tagen

Wie das Wetter-Portal wetteronline vorhersagt, soll es am Montag, den 9. Mai, bereits bis zu 20 Grad warm werden. Dann, von Dienstag bis Donnerstag, klettern die Temperaturen auf bis zu 25 Grad. Ganz so heiß wie in Spanien wird es zwar nicht, im Vergleich zu den letzten Tagen heizt es in München dennoch wohl ordentlich ein. Die Übergangsjacken können also - erstmal - bei Seite gelegt werden, kurze Hosen und T-Shirts schon einmal herausgelegt werden.

