Bei Wasserschäden hilft Bronzel Service

Bronzel Service ist Ihre Wasserwehr und immer für Sie im Einsatz, wenn es um die Wasserschadenbeseitigung und Wasserschadensanierung geht.

Ein Wasserschaden kann jeden von uns treffen. Ob defekte Zuleitung zur Waschmaschine, ein geplatztes Rohr oder Wassereintritt im Keller: In kürzester Zeit kann Wasser eine Immobilie ruinieren. Nicht immer ist der Auslöser für den Wasserschaden dabei auf einen Blick ersichtlich, denn die Ursache muss nicht zwangsläufig in der Nähe des Schadens liegen. Eines ist aber in jedem Falle unverzichtbar – ein schnelles, konsequentes und fachgerechtes Handeln. Denn damit Ihre Versicherung die Kosten für die Wasserschadenbeseitigung übernimmt, ist eine fachkundige Diagnose mit nachhaltiger Sanierung unbedingt notwendig. Bronzel Service ist Ihre Wasserwehr und immer für Sie im Einsatz, wenn es um die Wasserschadenbeseitigung und Wasserschadensanierung geht.

Welche Ursachen für einen Wasserschaden gibt es?

Zu den häufigsten Ursachen für einen Wasserschaden gehört der Rohrbruch. Gerade in Altbauten kann im Laufe der Jahrzehnte durch Korrosion oder Umwelteinflüsse eine Leckage an den Rohrleitungen auftreten. Der Schaden bleibt zunächst unbemerkt. Erst wenn sich feuchte Stellen an den Wänden oder der Decke zeigen, werden Rohrbrüche bemerkt. Eine weitere, typische Ursache für Wasserschäden sind undichte Leitungen von Waschmaschinen oder eine defekte Dichtung am Warmwassergerät. Hier ist der Schaden zwar schneller sichtbar, allerdings kann die austretende Wassermenge in kürzester Zeit einen einzelnen Raum oder gar mehrere Etagen in Mitleidenschaft ziehen. Weniger offensichtlich, aber dafür leider auch deutlich schwerwiegender, sind Wasserschäden, die durch eine mangelhaft isolierte Gebäudehülle entstehen. Durch den sogenannten Kapillareffekt wird hier eintretendes Wasser aus dem Keller in die oberen Etagen geführt. Das beeinträchtigt zum einen die Gebäudesubstanz und kann zum anderen zu Schimmelbefall führen.

Diese Sofortmaßnahmen nach einem Wasserschaden sollten Sie kennen

Bei akut auftretenden Wasserschäden, beispielsweise bei einem Leitungsdefekt an Ihrer Waschmaschine, müssen Sie umgehend handeln! Zu den wichtigsten Sofortmaßnahmen nach einem Wasserschaden zählen:

Wasserzufuhr unterbinden. Drehen Sie vorhandene Absperrhähne zu oder, falls diese nicht vorhanden sind, sperren Sie die Hauptwasserleitung zu. So verhindern Sie, dass der Wasserschaden noch größer wird.

Stellen Sie den Strom ab. Wasser ist ein ganz hervorragender Leiter. Zu Ihrer persönlichen Sicherheit sollte der Strom in dem betroffenen Gebäudeteil möglichst abgestellt werden.

Beseitigen Sie ausgetretenes Wasser. Gerade bei Wasser auf Holzböden oder unter Möbeln ist Eile und Gründlichkeit geboten, um Schimmel oder Schäden an Möbeln und Inventar durch einen Wasserschaden zu verhindern.

Dokumentieren Sie unbedingt alle entstandenen Wasserschäden! Machen Sie Fotos von dem betroffenen Raum und allen Möbeln oder Einrichtungsgegenständen, die durch den Wasserschaden in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dies erleichtert die Kommunikation mit der Versicherung und Hauseigentümern deutlich.

Schimmel durch Wasserschaden: Hier droht Gefahr für Ihre Gesundheit

Ein Wasserschaden ist immer ärgerlich und eine Wasserschadenbeseitigung eine aufwändige Angelegenheit. Jedoch bleiben die meisten Wasserschäden zum Glück unbedenklich für Ihre Gesundheit. Anders sieht es leider aus, wenn sich in Folge eines Wasserschadens Schimmel bildet. Unter dem Begriff Schimmel werden unterschiedliche Pilze zusammengefasst, die sich insbesondere in feuchten, dunklen Umgebungen wohlfühlen und sich hier gerne explosionsartig vermehren. Gerade bei Wasserschäden in der Wand kann sich Schimmel zunächst unsichtbar ausbreiten, bis er schließlich als dunkler Pilzrasen sichtbar wird. Neben den unangenehmen Gerüchen sind Pilzsporen als Auslöser für Asthma bekannt. Auch schwerwiegende Krankheiten sind unter Umständen möglich! Eine professionelle Wasserschadensanierung ist bei Schimmelbefall unbedingt notwendig – denn mit Hausmitteln allein wird man die überaus robusten Schimmelpilze nicht mehr los.

So verläuft eine professionelle Wasserschadenbeseitigung

Als Profis für die schnelle, nachhaltige Wasserschadenbeseitigung setzt Bronzel Service auf eine Kombination von Diagnosetechniken, Trocknung und Wiederherstellung der betroffenen Wohnungs- beziehungsweise Hausteile. Ist die Ursache für den Wasserschaden nicht sofort ersichtlich, kommt moderne Technik für eine zuverlässige und substanzschonende Leckortung inklusive Feuchtigkeitsmessung zum Einsatz. Ohne größere Eingriffe in die Bausubstanz kann so in den allermeisten Fällen die Ursache für den Wasserschaden gefunden und in der Folge abgestellt werden.

Ist das Leck beseitigt, müssen Decken, Wände, Dämmschichten und Fußböden professionell getrocknet werden. Je nach Schadensbild verwenden die Experten von Bronzel Service hierfür Unterdruck- oder Saugverfahren. Für eine schnellere Trocknung kann auch auf das sogenannte Überdruckverfahren zurückgegriffen werden. Dieses Verfahren ist zwar schnell, aber verteilt auch eventuell vorhandene Schimmelsporen oder Schadstoffe im Raum.

Nach der erfolgreichen Wasserschadenbeseitigung steht in vielen Fällen eine Wiederherstellung der betroffenen Wohnungs- oder Hausteile an. Im Rahmen der Wasserschadensanierung übernimmt Bronzel Service die komplette Sanierung von Wänden, Böden oder Decken. Neben Reinigungsarbeiten zählen auch die Verlegung von neuen Bodenbelägen, Maler- und Tapezierarbeiten, der Trockenbau oder Maurerarbeiten zum umfangreichen Dienstleistungsportfolio der Experten von Bronzel Service.

Bitte nicht am falschen Ende sparen

Einen Wasserschaden zu beseitigen ist eine immer ärgerliche und leider auch zumeist ziemlich teure Angelegenheit. Auch mögliche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten können recht preisintensiv ausfallen. Allerdings ist unbedingt anzuraten, im Falle eines Wasserschadens die kompetente und fachlich versierte Unterstützung durch ein erfahrenes Fachunternehmen in Anspruch zu nehmen. Gerade versteckte Wasserschäden innerhalb des Mauerwerkes oder aufsteigende Feuchtigkeit aus den Kellerräumen sind immer ein Fall für die Profis. Denn wenn nur die sichtbaren Schäden, aber nicht die Ursachen gründlich und nachhaltig beseitigt werden, kann unter Umständen die gesamte Bausubstanz in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch ein Befall mit Schimmel ist bei nicht fachgerechter Wasserschadensanierung nicht auszuschließen. Daher kontaktieren Sie im Falle eines Wasserschadens bitte umgehend Ihre Experten von Bronzel Service – damit aus einem kleinen erst gar kein großer Schaden entsteht!

