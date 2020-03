Die stärksten Parteien in den Bezirksausschüssen: 1 Altstadt-Lehel – 2 Ludwigs-/Isarvorstadt – 3 Maxvorstadt – 4 Schwabing-West – 5 Au-Haidhausen – 6 Sendling – 7 Sendling-Westpark– 8 Schwanthalerhöhe – 9 Neuhausen-Nymphenburg – 10 Moosach – 11 Milbertshofen-Am Hart – 12 Schwabing-Freimann – l Bogenhausen – 13 Berg am Laim – 14 Trudering-Riem – 15 Ramersdorf-Perlach – 16 Obergiesing – 17 Untergiesing-Harlaching – 18 Thalkirchen-Obersendling- Forstenried-Fürstenried-Solln – 19 Hadern – 20 Pasing-Obermenzing – 21 Aubing-Lochhau- sen-Langwied – 22 Allach-Untermenzing – 23 Feldmoching-Hasenbergl – 24 Laim

Bezirksausschuss-Wahl

Die Münchner Grünen haben nicht nur die Stadtratswahl für sich entschieden. Sie gehen auch als Gewinner aus der Bezirksausschuss-Wahl hervor.

München - Erfolg für die Münchner Grünen: In 15 von 25 Stadtbezirken wurden sie bei der Bezirksausschuss-Wahl stärkste Kraft. Das ist ebenfalls ein Rekordergebnis, wie schon bei der Wahl zum Stadtrat. In vielen Bezirken verzeichnen die Grünen Zuwächse im zweistelligen Prozent-Bereich. In der Maxvorstadt verfügen sie mit 48,2 Prozent fast über die absolute Mehrheit.

Grünen-Chefin Demirel: „Engagierte politische Arbeit geleistet“

Parteichefin Gülseren Demirel sagte: „In den vergangenen Jahren haben die Grünen Fraktionen in den Bezirken hoch engagierte politische Arbeit geleistet. Dieses Wahlergebnis ist der Lohn dafür.“ Parteichef Dominik Krause sagte: „Das Ergebnis der Bezirksausschusswahl toppt sogar den großen Erfolg bei der Stadtratswahl.“

Im Vergleich mit dieser gibt es auf der München-Karte allerdings schon ein paar Unterschiede. Während bei der BA-Wahl beispielsweise der Bezirk Pasing-Obermenzing an die Grünen geht, haben bei der Stadtratswahl die Wähler dort mehrheitlich CSU gewählt. So wie auch in Thalkirchen. In Moosach ist bei der BA-Wahl die SPD stärkste Kraft, bei der Stadtratswahl ging dieses Viertel noch an die CSU.

Insgesamt ist aber die SPD die Verliererin der BA-Wahl. Sie verliert die Mehrheit in Schwabing-West, in Sendling, im Bezirk Schwanthalerhöhe, in Neuhausen-Nymphenburg, in Schwabing-Freimann, in Obergiesing-Fasangarten und in Laim. SPD-Chefin Claudia Tausend: „Wir wussten, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, aber wir hätten uns über ein paar Prozentpunkte mehr gefreut. Schlussendlich ist es enttäuschend.“ Man werde sich nach der Stichwahl zusammensetzen und das Ergebnis analysieren.

Bei der Kommunalwahl Bayern 2020* wurden auch die 25 Bezirksausschüsse der Münchner Stadtbezirke neu bestimmt - mit Lokalpolitikern, die das Ehrenamt für sechs Jahre wahrnehmen sollen.

So hat Ihr Viertel gewählt:

• Altstadt-Lehel: CSU: 27,1 %; Grüne: 40,4 %; SPD: 18,8 %; FDP: 7,9 %; Freie Wähler/FQ/ÖDP: 5,2 %; AfD: 0,6 %

• Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt: CSU: 17,7 %; Grüne: 45,5 %; SPD: 17,1 %; Rosa Liste: 7,6 %; Die Linke: 6,2 %; FDP: 6,0 %

• Maxvorstadt: 20,2 %; Grüne: 48,2 %; SPD: 19,3 %; FDP: 5,2 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 4,7 %; AfD: 2,4 %

• Schwabing-West: CSU: 20,6 %; Grüne: 40,9 %; SPD: 21,2 %; FDP: 5,4 %; Die Linke: 5,4 %; AfD: 1,3 %

•Au-Haidhausen: CSU: 17,2 %; Grüne: 47,7 %; SPD: 19,2 %; Die Linke: 5,8 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 5,5 % FDP: 4,6 %

• Sendling: CSU: 17,7 %; Grüne: 44,9 %; SPD: 26,5 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 6,7 %; FDP: 4,2 %

• Sendling-Westpark: CSU: 26,4 %; Grüne: 35,5 %; SPD: 23,1 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 6,1 %; FDP: 4,5 %; Die Linke: 4,4 %

• Schwanthalerhöhe: CSU: 14,7 %; Grüne: 45,9 %; SPD: 19,5 %; Die Linke: 10,7 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 5,0 %; FDP: 4,1 %

• Neuhausen-Nymphenburg: CSU: 22,7 %; Grüne: 39,2 %; SPD: 21,0 %; DaCG/ÖDP: 4,3 %; Die Linke: 4,1 %; FDP: 3,9 %; AfD: 2,8 %; Freie Wähler/FW: 2,1 %

• Moosach: CSU: 28,0 %; Grüne: 26,6 %; SPD: 29,2 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 8,4 %; AfD: 4,1 %; FDP: 3,7 %

• Milbertshofen-Am Hart: CSU: 24,8 %; Grüne: 28,1 %; SPD: 28,2 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 8,2 %; AfD: 6,4 %; FDP: 4,4 %

• Schwabing-Freimann: CSU: 24,9 %; Grüne: 37,6 %; SPD: 22,9 %; FDP: 6,1 %; AfD: 4,3 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 4,2 %

• Bogenhausen: CSU: 35,6 %; Grüne: 30,3 %; SPD: 17,7 %; FDP: 6,1 %; DaCG/ÖDP: 4,5 %; Freie Wähler/FW: 4,2 %; Die Linke: 1,6 %

• Berg am Laim: CSU: 29,7 %; Grüne 29,4 %; SPD: 23,4 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 8,7 %; Die Linke: 4,6 %; FDP: 4,2 %

• Trudering-Riem: CSU: 36,5 %; Grüne: 30,8 %; SPD: 18,1 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 7,9 %; FDP: 4,3 %; Die Linke: 2,4 %

• Ramersdorf-Perlach: CSU: 31,7 %; Grüne: 28,8 %; SPD: 26,1 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 7,1 %; FDP: 2,9 %; Die Linke: 2,1 %; AfD: 1,3 %

• Obergiesing-Fasangarten: CSU: 20,4 %; Grüne: 45,0%; SPD: 24,3 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 4,8 %; FDP: 3,5 %; AfD: 2,0 %

• Untergiesing-Harlaching: CSU: 24,9 %; Grüne: 42,1 %; SPD: 20,1 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 6,7 %; FDP: 4,0 %; AfD: 2,3 %

• Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln: CSU: 30,6 %; Grüne: 32,0 %; SPD: 21,2 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 6,6 %; AfD: 5,0 %; FDP: 4,6 %

• Hadern: CSU: 36,4 %: Grüne: 30,1 %; SPD: 21,7 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 7,9 %; FDP: 3,9 %

• Pasing-Obermenzing: CSU: 31,2 %; Grüne: 34,4 %; SPD: 20,2%; Freie Wähler/FW/ÖDP: 7,3 %; FDP: 4,5 %; AfD: 2,4 %

• Aubing-Lochhausen-Langwied: CSU: 37,9 %; Grüne: 28,6 %; SPD: 18,9 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 11,1 %; FDP: 3,5 %

• Allach-Untermenzing: CSU: 38,1 %; Grüne: 28,3 %; SPD: 18,1 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 7,5 %; AfD: 4,3 %; FDP: 3,7 %

• Feldmoching-Hasenbergl: CSU: 32,4 %; Grüne: 21,4 %; SPD: 21,1 %; München-Liste: 10,1 %; Freie Wähler/FW/ÖDP: 6,2 %; AfD: 6,0 %; FDP: 2,7 %

• Laim: CSU: 25,1 %; Grüne: 39,6 %; SPD: 26,2 %; FDP: 4,6 %; AfD: 4,6 %